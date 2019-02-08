После 4-х лет ожиданий Москве нечего сказать Донбассу, - С.Гомзикова

11:41 10.02.2019 После 4-х лет ожиданий Москве нечего сказать Донбассу

Почему Минские соглашения, которые игнорируются Киевом, все еще остаются на столе наших дипломатов



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Богдан Безпалько



Москва будет добиваться от Киева полной реализации минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.



В ходе своего недавнего выступления на торжественном собрании по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается в нашей стране 10 февраля, министр еще раз затронул тему "Минска-2", подчеркнув, что его ведомство будет добиваться "полного и последовательного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, которая единогласно одобрила минский Комплекс мер по украинскому урегулированию". А также - требовать соблюдения киевскими властями международных обязательств Украины по обеспечению языковых, образовательных религиозных прав и свобод.



Между тем, на будущей неделе - 12 февраля - исполняется ровно четыре года с момента подписания в столице Белоруссии второго соглашения ("Минска-2"), которое должно было принести мир народу Донбасса. В качестве гарантов выступили лидеры России, Германии, Франции и Украины, давшие обещание "использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению" всех прописанных в документе договоренностей.



Позднее Минские соглашения были одобрены специальной резолюцией Совбеза ООН за номером 2202.



Однако и спустя четыре года мирный план остается на бумаге. Не сделано ничего. Обстрелы с украинской стороны продолжаются. Тяжелая техника ВСУ все еще сконцентрирована на линии разграничения. О предоставлении особого статуса и конституционной реформе в Киеве слышать ничего не хотят. Также не хотят ни местных выборов, ни диалога с самими республиками.



Наоборот риторика киевских официальных лиц, которую мы слышим все эти годы, не дает оснований сомневаться в том, что Донбасс им нужен только как территория, а считаться с живущими там людьми никто не собирается. Для них готовят фильтрационные лагеря, уголовные статьи и насильственную украинизацию.



И уже пять лет почти украинская армия утюжит артиллерийским и минометным огнем мятежные республики шахтерского края. Особенно эти "воины света" любят стрелять по жилым кварталам, больницам, школам и детским садам.



9 февраля защитники ДНР понесли серьезные потери - под Горловкой, в населенном пункте Ленинское, погибли четверо военнослужащих Народной милиции. Они помогали тушить дом после попадания в него украинской мины.



"Наши военнослужащие оказывали помощь мирному населению, этого нельзя было не видеть противнику в наблюдательные приборы, но каратели не остановились на достигнутом. Боевики из 79-й бригады, корректируя огонь с помощью беспилотника, вновь прицельно обстреляли данный район, в результате чего погибли трое наших защитников, тушивших пожар. Еще один военнослужащий Народной милиции попытался вытащить тела своих товарищей из обстреливаемого района, однако он также погиб от мины украинских убийц. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", - сообщили в пресс-службе оперативного командования ДНР.



Каким же образом мы будем добиваться от Киева выполнения Минских соглашений, если за четыре года ничего добиться так и не удалось? А главное, многое изменилось за то время, пока мы ждали, что там вспомнят о своих обязательствах.



Украинские власти твердо идут четким антироссийским курсом - запретили фактически русский язык, устраивают провокации, не брезгую террористическими методами, инициировали православный раскол, теперь еще курс в НАТО превратили в статью Конституции.



И вряд ли новые президентские выборы что-то изменят - каждый из кандидатов в этом смысле стоит друг друга.



Тогда о каком возвращении Донбасса (даже на правах автономии) в эту Украину, что предусматривается, как известно, Минскими соглашениями, вообще может идти речь?



- Как Россия может заставить Киев выполнять Минские соглашения? На мой взгляд, никак, - комментирует ситуацию эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте России, известный специалист по Украине Богдан Безпалько. - Опыт этих четырех лет показывает, что заставить Украину выполнять эти соглашения не могут ни Россия, ни Германия с Францией. Ни международные организации, типа ОБСЕ. Ни даже какие-либо другие международные игроки, типа Курта Волкера. Хотя я сомневаюсь в том, что Соединенным Штатам Америки выгодно прекращение войны на Донбассе. Скорее, наоборот.



Но, в любом случае, сейчас декларирование Минских соглашений, это еще одно напоминание того, что Украина не выполняет эти соглашения ни по одному пункту в течение ряда лет. Это фиксация этих нарушений.



В будущем, когда, скажем, российско-украинские отношения достигнут критической точки, и Россия будет вынуждена применить гораздо более жесткие меры воздействия на украинское государство, украинских политиков, и, может быть, даже на украинское общество, тогда в качестве обоснования мы и предъявим все эти зафиксированные нарушения Минских соглашений. Вы подписывали эти соглашения? Подписывали. Вы принимали на себя обязательства? Принимали. Сколько лет подряд вы нарушали все эти соглашения? Очень много лет. Нарушали очень грубо. По всем пунктам.



Тогда с полным основанием все эти рычаги для гораздо более жесткого воздействия можно будет включить. И никто нам не посмеет возразить в этом случае. Потому что мы предъявим дипломатические, юридические и проч. основания для своего, может быть, даже вмешательства.



Так что дипломаты делают свою работу, политики свою…



"СП": - Сколько это все еще может тянуться? Мы указываем миру, что Киев не выполняет своих обязательств, а санкции достаются нам…



- Я не могу сказать, конечно, сколько времени все это будет продолжаться. И думаю, что никто не может. Потому что конфликт на Донбассе очень прочно увязан с другими аспектами международных отношений, в которых участвует Россия.



Мы же видим, что сейчас конфликты приобретают некий глобальный характер. Идет противостояние на Ближнем Востоке. В Южной Америке. В Африке. Американцы ведут торговые войны с Китаем. Си Цзиньпин заявляет о том, что Китай должен быть готов к войне. Растет глобальная напряженность…



Поэтому мы сейчас точно не можем ответить, в какое время нарушится вот этот статус-кво вялотекущей войны, в которой продолжают гибнуть люди.



Но рано или поздно это точно произойдет. И рано или поздно ситуация на Украине резким образом поменяется. К сожалению, часто этих изменений приходится долго ждать.



Например, сколько пришло добиваться того, чтобы Россия, в конце концов, оказалась освобожденной от условий и от целого ряда обязательств, которые накладывал на нее Договор о дружбе сотрудничестве и партнерстве с Украиной от 1997 года. Но для России этот выход оказался удачным с точки зрения дипломатии. Потому что договор разорвала сама Украина. Россия не несет ответственность за выход из него.



И вероятно, что в дальнейшем вот эта отрицательная негативная энергия в наших отношениях (и вообще в международных отношениях), она достигнет такого уровня, когда, в конце концов, этот гнойник прорвется.



Давайте вспомним, сколько пришлось ждать Южной Осетии и Абхазии. Какие трагические события послужили фактически триггером к тому, чтобы Россия признала эти республики в качестве полноценных государств и начала им оказывать помощь уже на основе двусторонних отношений.



Так что, я убежден, что все это произойдет по отношению и к республикам Донбасса - Донецкой и Луганской народным республикам.



"СП": - Но они уже не считают себя Украиной, а мы, уповая на минский формат, все еще живем в прошлом…



- Сейчас, мне кажется, Россия могла бы либерализовать свой рынок труда для граждан ДНР и ЛНР. Могла бы нарастить экономическую помощь, могла бы поддерживать предприятия, которые производят там вполне себе конкурентоспособные товары. Причем, часто с высокой добавленной стоимостью - например, горнопроходческие комбайны.



Я считаю, что те огромные льготы, преференции и дотации, которые мы выделяли Белоруссии (и которые, как мы видим, "не в коня корм", потому что Белоруссия явно разворачивается в лице своей элиты на Запад, требуя у нас по-прежнему денег), можно было направить на поддержку тех же самых донецких республик. Или на поддержку проектов, направленных, скажем так, на взращивание на Украине общерусских, общероссийских партий, организаций, движений. Создание средств массовой информации, специально направленных на Украину (и, кстати, на Белоруссию тоже).



Так что, в целом ответить на вопрос, когда это все закончится, конечно, сложно. Никто не может сказать, когда это все закончится - ни дипломаты, ни политики, ни военные…



Вряд ли кто-нибудь из наших генералов мог точно сказать, что война закончится 9 мая 1945 года, кроме каких-нибудь гениев, которые могли рассчитать абсолютно все, начиная от военного потенциала, и заканчивая, потенциалом политико-экономическим.



"СП": - Дело в том, что жители Донбасса давно не испытывают иллюзий относительно мира с "незалежной", поэтому от России они, наверное, хотели бы услышать какие-то другие слова…



- Рано или поздно, понятно, все, скорей всего, произойдет так же, как с Крымом или с Южной Осетией и Абхазией. Я в этом убежден.



Но, к сожалению, пока единственный документ, который может каким-то образом повлиять хотя бы на прекращение огня, это Минские соглашения. Дипломаты могут апеллировать только к документам, соглашениям. Они не могут апеллировать к общечеловеческим ценностям, разве что где-нибудь на трибуне ООН. И то, это очень маловероятно.



В международных отношениях они апеллируют к подобного рода соглашениям. Кроме того, все прекрасно понимают, что сами по себе Минские соглашения Украина выполнять не собирается.



Один из украинских политиков, который всего лишь заикнулся о чем-то подобном, тут же получил обвинение в госизмене. Это Виктор Медведчук. Его сложно назвать пророссийским политиком. Путин называл его "украинским националистом". Но, тем не менее, когда этот человек лишь посмел озвучить идею о федерализации и предоставлении автономии Донбассу, он тут же получил обвинение в государственной измене.



Так что жители Донбасса могут не беспокоиться, Украина не будет инкорпорировать Донбасс на условиях Минских соглашений.



Все прекрасно понимают, что жители Луганской и Донецкой народных республик тяготеют к России. Что они не хотят возвращаться на Украину и будут сражаться за то, чтобы в нее не возвращаться.



Но сейчас в условиях нынешней международной ситуации, международных отношений, экономических отношений, мы не можем сразу взять и признать, или включить эти республики в свой состав. Просто потому, что это сейчас, прямо скажем, очень сложно. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549788060

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- К. Токаев: Молодежи нужна реальная возможность для самореализации и саморазвития

- Б. Сагинтаев провел совещание по вопросам повышения качества профессионального и технического образования в стране

- Кадровые перестановки

- Заседание Конституционного Совета по обращению Президента Республики Казахстан

- О заседании коллегии Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

- Сенаторы рассмотрели законопроекты по вопросам модернизации судебной системы

- Состоялось открытое заседание Центральной избирательной комиссии об итогах деятельности в 2018 году

- Более 120 улиц отремонтируют в этом году в Алматы

- Малик Мурзалин принял участие в отчетной встрече акима города Степногорска

