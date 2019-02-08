15 февраля - презентация двухтомника "афганской" прозы Александра Проханова

12:02 10.02.2019

к 30-летию вывода советских войск из Афганистана



15 февраля, в пятницу, в 18.00 в книжном магазине "Библио-Глобус" по адресу: Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 1 (проезд: м. "Китай-город", "Лубянка") состоится презентация двухтомника "афганской" прозы Александра Проханова, приуроченная к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.