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|15 февраля - презентация двухтомника "афганской" прозы Александра Проханова
12:02 10.02.2019
к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
15 февраля, в пятницу, в 18.00 в книжном магазине "Библио-Глобус" по адресу: Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 1 (проезд: м. "Китай-город", "Лубянка") состоится презентация двухтомника "афганской" прозы Александра Проханова, приуроченная к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.