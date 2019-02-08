Уровень поддержки населением Франции движения "желтых жилетов" не спадает

12:03 10.02.2019

Французское протестное движение "желтых жилетов" проводит в субботу 13-ю акцию, тогда как по данным исследовательской группы YouGov, опубликованным в конце недели, около 64% французов продолжают высказываться в поддержку их протеста, на 2% больше, чем месяц назад.



77% участников опроса (на 3% больше) считают обоснованной мобилизацию "желтых жилетов" на акции.



СМИ сообщают о запланированных на субботу новых акциях "желтых жилетов", не уточняя пока их масштаб.



Неделю назад, по данным властей, которые оспаривают организаторы, на улицы французских городов вышли около 58,6 тыс. человек.



В Париже колонна в несколько сотен манифестантов направилась от площади Этуаль в сторону Марсова поля. В Facebook можно прочитать их лозунг: "Мы не остановимся, пока не свергнуты Макрон и Пятая республика!"



Поступают сообщения об акциях "желтых жилетов" в По, Ангулеме, Бордо, Тулузе, Монпелье, Лионе, Лилле, Нанте, Ренне, Бресте и других местах.



Практически всюду к требованиям повышения жизненного уровня населения добавляются призывы к смене режима.