Хрустальный череп, найденный в Таразе, является очередной загадкой человечества

12:28 10.02.2019

Знаменитые хрустальные черепа майя до сих пор волнуют ученых всего мира. Но мало кто знает, что при раскопках в Таразе в 2015 году было найдено аналогичное археологическое чудо – голова крошечного хрустального воина.



Горный хрусталь отличается исключительной твердостью. Обработать его ничем иным, кроме как алмазом, невозможно. Хрустальная голова, найденная в Таразе, является подлинной археологической сенсацией. Эта находка доказывает, что мастера древнего Казахстана владели передовой технологией обработки хрусталя. Автором этого открытия является знаменитый археолог Жуман Смаилов. По значимости его находку сравнивают с Золотым человеком. Вглядевшись в лицо воина, можно различить монголоидные черты и прическу каре, как у древних египтян.



Загадочный артефакт был обнаружен в культурном слое Караханидов при раскопках базара в центре Тараза. Изделие относится к X веку нашей эры, но, возможно, оно гораздо старше.



В древности Тараз был мегаполисом. Здесь находят и ватиканские солиды, и монеты империи Тан, и дирхемы местной чеканки. Таразские мастера славились на весь античный мир своими изделиями из стекла. Полторы тысячи лет назад здесь уже существовали стекольные цеха! В городе был керамический водопровод, протяженность которого составляла десятки километров.



Историки считают, что Тараз построил в 46-м году до нашей эры предводитель северных гуннов Чжичи. Его попытка захватить Китай провалилась, и он отступил на запад вместе со своими войсками. В долине реки Талас Чжичи возвел крепость с двумя оборонительными валами. При строительстве укрепления он использовал рабов из числа захваченных в плен римских легионеров, выкупленных у парфян. Вскоре, в битве против объединенного отряда усуней и китайцев, Чжичи был разбит, а его голову отправили китайскому императору.



В связи с удивительной находкой в Таразе нельзя не вспомнить о 13 хрустальных черепах майя. За этими артефактами охотились нацистские бонзы и аристократия Старого Света. Поговаривали, что человеку, заснувшему рядом с черепом, снятся сны о жизни… древних индейцев. Впрочем, в итоге выяснилось, что большая часть хрустальных черепов была подделкой, их создал с помощью алмазного абразива желающий поживиться на волне ажиотажа британский антиквар. Существует только один подлинный артефакт, и он, как и таразский воин, крошечного размера.



К слову, уфологи считают, что хрустальные черепа являются доказательством палеоконтакта. По мнению исследователей, пришельцы вручали эти артефакты аборигенам для налаживания связей.



Алан ИСАЕВ | Астана