Принцесса Убола Ратана сняла свою кандидатуру с выборов премьера Таиланда

12:30 10.02.2019

Принцесса Таиланда стала кандидатом на пост премьера



Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Таиландская оппозиционная партия "Тхаи Ракса Чаат" выдвинула кандидатом на пост премьер-министра страны сестру короля - 67-летнюю принцессу Уболу Ратану, сообщает агентство Associated Press.



Отмечается, что такое решение радикальным образом меняет устоявшуюся в Таиланде традицию, согласно которой представители королевского дворца не принимают активного участия в политических делах.



В сообщении агентства указывается, что партия "Тхаи Ракс Чаат", кандидатом которой является старшая сестра короля Махи Вачиралонгкорна, лояльна экс-премьеру страны Таксину Чинавату. Таким образом, как ожидается, основная борьба на выборах развернется между популистами, поддерживающими Чинавата, и военной элитой королевства.



Между тем, бывший военнослужащий Прают Чан-Оча, возглавивший военный переворот, со своей стороны сообщил, что будет также баллотироваться в премьер-министры Таиланда.



Ранее сообщалось, что король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал декрет о проведении всеобщих парламентских выборов в стране в 2019 году. Члены избирательной комиссии Таиланда назначили их на 24 марта.



В 2014 году в результате госпереворота в Таиланде к власти пришли военные. В декабре прошлого года Национальный совет для мира и порядка Таиланда снял запрет на политические собрания и деятельность партий. Указ был издан председателем совета Праютом Чан-Оча, который возглавил военный переворот.



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Оппозиция отказалась выдвигать принцессу Таиланда в премьеры из уважения к монарху



Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Оппозиционная партия "Тхаи Ракса Чаат", которая ранее выдвинула кандидатом на пост премьер-министра Таиланда принцессу Уболу Ратану, прислушается к мнению короля о неприемлемости такого шага, передали в субботу тайские СМИ.



"Тхаи Ракса Чаат" будет действовать в соответствии с королевским указом", - приводят СМИ выдержки из заявления партии, которая намерена с уважением относиться к традициям и решениям монарха.



Ранее король Таиланда Маха Ватчиралонгкон заявил, что его 67-летняя сестра Убола Ратана не может баллотироваться на пост премьера, поскольку это противоречит конституции и тайским традициям. В связи с этим был издан специальный королевский указ.



В Таиланде следуют традиции, согласно которой представители королевского дворца не принимают активного участия в политических делах.



Парламентские выборы в Таиланде запланированы на 24 марта 2019 года.