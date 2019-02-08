"Назарбаев Университет" совместно с российскими компаниями разрабатывает проект беспилотного КамАЗа

12:39 10.02.2019

В перспективе беспилотный автомобиль можно будет использовать в разных отраслях промышленности.



Мы выполняем техническую работу по адаптации и усовершенствованию модулей компьютерного зрения для беспилотного управления автомобилем Kamaz Neo, – говорит руководитель проекта со стороны "Назарбаев Университета" Жандос Есенбаев. – Мы приступили к реализации проекта совместно со специалистами российской компании "ВИСТ Групп", которые предоставляют нам необходимое дополнительное оборудование и программное обеспечение. Работы включают внедрение в софт функций планирования траектории автомобиля, генерации команд управления, детектирования и распознавания препятствий.



Проект планируется завершить в сентябре 2019 года.



К слову, два года назад в США аналогичный робот-дальнобойщик впервые доставил груз в пункт назначения – ему доверили перевезти на 200 километров 51 тысячу бутылок пива. Ни одна не разбилась.



Алан ИСАЕВ | Астана