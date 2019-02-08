Бывшего телохранителя Атамбаева и начальника 9 службы КырГКНБ Мусакеева готовят "на посадку"

17:55 10.02.2019

Уголовное дело в отношении Дамира Мусакеева. Подробности



Генеральная прокуратура Кыргызстана сообщает подробности о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления служебным положением в отношении бывшего руководителя Девятой службы ГКНБ (государственной охраны первых лиц страны) Дамира Мусакеева.



По данным ведомства, Дамир Мусакеев обвиняется в том, что, будучи начальником Девятой службы ГКНБ в период 2016-2017 годов, злоупотребляя своим служебным положением в интересах приближенных к себе сотрудников указанной службы, грубо нарушая требования Жилищного кодекса, без учета общей очередности, попирая права многих других сотрудников Девятки, длительное время состоящих на первых местах в списках очередников на получение служебного жилья, незаконно распределял во внеочередном порядке квартиры.



По версии следствия, Дамир Мусакеев распределил таким образом 15 служебных квартир, в том числе трем сотрудникам, ранее уже получавшим квартиры, - повторно. В результате его незаконных действий 18 сотрудников Девятой службы действительно нуждающихся в первоочередном порядке в обеспечении жилой площадью, состоявшие в общей очереди, не получили жилье.



Данный факт был установлен в ходе служебного разбирательства в ГКНБ, куда потерпевшие обратились с жалобами.



Учитывая эти обстоятельства 7 февраля 2019 года военной прокуратурой Бишкекского гарнизона Дамиру Мусакееву вручено уведомление в подозрении совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 320 Уголовного кодекса (злоупотребление должностным положением).



В тот же день Первомайским районным судом Бишкека в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Напомним, Мусакеев Дамир Сагындыкович ранее работал начальником 9-й Службы госкомитета в ранге заместителя председателя ГКНБ. До работы в ГКНБ он был личным телохранителем экс-президента Алмазбека Атамбаева-лидера партии СДПК.



Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева заявила, что Дамира Мусакеева подозревают абсолютно необоснованно.Она отметила, что квартиры служебные и ни одна из них не приватизирована. Соответственно, никакого ущерба государство не понесло.



С ее слов, дело носит политическую подоплеку и является "зачисткой" окружения экс-президента Алмазбека Атамбаева.