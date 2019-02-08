На итальянском песенном конкурсе "Сан-Ремо" победил певец Махмуд

18:04 10.02.2019

Победителем 69-го итальянского музыкального конкурса "Сан-Ремо" стал певец Махмуд (Mahmoud) с песней Soldi ("Деньги").



Об этом в воскресенье, 10 февраля, сообщает ANSA.



Поп-исполнитель Махмуд родился в Милане в семье египтянина и итальянки.



В своей "очень личной" песне он от лица лирического героя обращается к отцу, оставившему дом и родных ради денег.



В финале Махмуд обогнал поп-оперное трио Il Volo и исполнителя Ultimo, которого считали фаворитом голосования, отмечает "РИА Новости".



9 февраля стало известно, что певец Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", упал со сцены на репетиции в Стокгольме.