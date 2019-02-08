Казахстанский лыжник Полторанин завоевал золотую медаль на Альпийском кубке

19:36 10.02.2019

Победы спортсмен добился на дистанции 15 километров классическим ходом.



Лидер команды Казахстана по лыжным гонкам Алексей Полторанин завоевал золотую медаль на Альпийском Кубке, который проходит в словенской Планице, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК.



Победы спортсмен добился на дистанции 15 километров классическим ходом. Финишное время Полторанина составило 36:3.0. Вторым завершил гонку эстонец Карел Таммъярв - 37:17.9. Третье место осталось за поляком Домиником Буры - 37:40.8. Всего финишную черту пересекли 70 спортсменов.



Отметим, что Альпийский Кубок входит в соревновательную программу FIS-стартов