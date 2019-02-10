На улицы Италии вышло 200 тысяч протестующих. Европа закипает

21:59 10.02.2019

Профсоюзы Италии призвали правительство "выйти из виртуальной реальности"

В Риме прошла 200-тысячная манифестация с требованием экономических реформ



В Риме 9 февраля прошла крупнейшая за последние несколько лет акция протеста, организованная главными профсоюзами страны. Участники манифестации недовольны экономической политикой правительства, ограниченностью пенсионной реформы и продолжающимся кризисом. Италия уже достигла худших экономических показателей за последние пять лет и вошла в стадию технической рецессии. Профсоюзные лидеры требуют от правительства "выйти из виртуальной реальности" и утверждают, что если правительство проигнорирует их требования, то они "продолжат мобилизацию" и не остановятся, пока не добьются желаемого: открытия совместных переговоров и новых реформ.



Крупнейшие профсоюзы Италии в лице Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL), Итальянского союза труда (UIL) и Итальянской конфедерации профсоюзов трудящихся (CISL) впервые за шесть лет организовали объединенный митинг под лозунгом "Будущее - труду". В акции, по оценкам организаторов, приняли участие до 200 тыс. человек. Для их транспортировки использовались 12 поездов, 2 корабля, более 1,3 тыс. автобусов. Манифестация призвана поддержать "объединенные предложения" выступивших профсоюзов по развитию экономики Италии и обратить внимание правительства на растущую безработицу, падение объемов производства, опасность экономической рецессии и выразить несогласие с недавней пенсионной реформой.



Недовольство пенсионным законодательством не раз становилось причиной протестов и забастовок в Италии. Принятый в 2012 году так называемый закон Форнеро предусматривал постепенное повышение пенсионного возраста и привязку не к стажу гражданина, а к его возрасту. Этот закон вызвал массу недовольства. Правящая коалиция партий "Лига" вице-премьера Маттео Сальвини и "Движение 5 звезд" министра экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо в свое время пришла к власти под лозунгом отмены "закона Форнеро".



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Свое предвыборное обещание партии сдержали: 29 января 2019 года президент страны Серджо Маттарелла подписал указ, отменявший "закон Форнеро" и вводящий так называемую формулу "Квота 100". Она позволяет выйти на пенсию, если сумма возраста и стажа равна 100. По замыслу законодателей это позволит снизить возраст выхода на пенсию с 66 до 62 лет. Эта поправка подразумевает также введение субсидии для малоимущих слоев населения, минимальной заработной и пенсионной платы, равной €780 в месяц.



Однако, по мнению участников протестов, эта реформа не имеет долгосрочного характера и не решает структурных проблем в пенсионной системе Италии.

Она также дискриминирует женщин, которым сложнее получить 38-летний стаж, а ежемесячные выплаты для неимущих и безработных подрывают борьбу против бедности и безработицы.



Главным требованием манифестантов стало открытие дебатов и совместных переговоров правительства с профсоюзами. Выступая на сцене, профсоюзные лидеры то и дело вставляли шпильки в адрес официальных лиц. Так, лидер CGIL Маурицио Ландини заявил, что "людям, которые ездят на встречу с протестующими в других странах, если у них есть хоть капля интеллекта, лучше прислушаться к этой площади: мы хотим изменений, мы хотим социальной справедливости". Этот пассаж предназначался господину Ди Майо, который своей встречей с лидерами французских протестующих ("желтых жилетов") спровоцировал новый виток осложнения отношений между Италией и Францией, закончившийся отзывом французского посла для консультаций.



Секретарь профсоюза CISL Аннамария Фурлан посоветовала правительству "выйти из виртуальной реальности" и обратить наконец внимание на реальный мир, где происходит сокращение рабочих мест и растет безработица.



Впрочем, Луиджи Ди Майо в долгу не остался и выступил с ответным комментарием. Он заявил, что его удивляет, что профсоюзы теперь "вышли на площадь против ""Квоты 100"", но молчали, когда был принят ""закон Форнеро""". По его мнению, в "виртуальной реальности находилось предыдущее правительство" во главе с Маттео Ренци, принесшее на алтарь жесткой экономии все, что было у итальянцев,- от сбережений до работы и бизнеса. Также Луиджи Ди Майо выразил надежду, что Маурицио Ландини поддержит предложение господина Ди Майо "об урезании золотых пенсий бывших профсоюзных деятелей".



Анна Смирнова

"Коммерсантъ" от 10.02.2019,