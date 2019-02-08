Кто из чиновников заработает миллионы на новых паспортах для кыргызстанцев? - "ВБ"

00:12 11.02.2019

Кто из чиновников заработает миллионы на новых паспортах для кыргызстанцев?



Только-только кыргызстанцы выдохнули от различных "лигласов" и прочих международных сомнительных бизнес-деятелей, которые так и норовили заработать на нас, как в республику очень тихо, практически незаметно пришла компания с весьма неприятной репутацией.



И ладно бы, выпускай эта компания на частном уровне, скажем, туалетную бумагу. Но нет. Речь идет об одном из базовых пунктах национальной безопасности – паспортах граждан Кыргызстана.



Так, победителем конкурса на закупку бланков паспортов граждан Кыргызской Республики нового поколения была признана компания ЗАО "Гарсу Пасаулис" (Литва).



По условиям конкурса победитель должен напечатать 1 миллион 579 тысяч 750 бланков.



Что известно об этой компании?



Ну, во-первых, у "Гарсу Пасаулис" контракт с Государственной налоговой службой на печать акцизов на алкоголь и табак на сумму в $16.8 млн до 2021 года.



Ну и, теперь, выигранный конкурс на изготовление биометрических паспортов.



А ведь именно на этом – изготовлении паспортов, "Гарсу Пасаулис" и заработала себе дурную славу на мировом рынке.



Еще в 2017 году международное информационное агентство Reuters опубликовало результаты серьезного расследования. В материале "Как заработать миллионы, продавая паспорта Африке" была раскрыта схема, как компания Semlex, принадлежащая Альберту Каразивана (Albert Karaziwan) переводила на оффшорные счета миллионы долларов. Фигурирует в расследовании президент Конго, родственнику которого и принадлежит компания, куда отчислялись 60$ с каждого паспорта.



Кстати, скандальность ситуации придает и то, что сумма, которую предложил Каразиван, чуть ли не в два раза выше, чем паспорта США или Евросоюза - $185.



В расследовании также указывается, что Semlex получал контракты благодаря политическим связям или попросту платя коррумпированным чиновникам. Причем тут "Гарсу Пасаулис"?



А при том, что это дочерняя компания Semlex, и точно также принадлежит Альберту Каразивана.



Отметим, что ГРС заложила 1,2 миллиарда сомов на покупку бланков для биометрических паспортов.



При этом предложение "Гарсу Пасаулис" оказалось, по сути, самым дорогим. В ноябре 2018 года свои предложения заявили пять компаний: Muhlbauer ID Services GmbH - 686 миллионов 772 тысячи 250 сомов; Veridos GmbH оценила поставку бланков в 936 миллионов 347 тысяч 750 сомов; ЗАО "Гарсу пасаулис" - 940 миллионов 150 тысяч сомов; IDEMIA France SAS - 948 миллионов 713 тысяч 750 сомов.



Но совершенно удивительным образом в ходе конкурса некоторые заявки по совершенно надуманным причинам были отклонены. Другие кандидаты действительно не проходили по требованиям.



А результат сегодняшний мы знаем - "Гарсу Пасаулис" с нехорошей репутацией и самой большой стоимостью изготовления биометрических паспортов стала победителем этого конкурса.



Что думают по этому поводу в Совбезе Кыргызской Республики? Госкомитете нацбезопасности? Неужели этим ведомствам такая вот картина кажется совершенно нормальной? И кто из руководства ГРС мог лоббировать интересы "Гарсу Пасаулис" и г-на Каразивана?



Нелицеприятные факты о прошедшем конкурсе и о том, чем его результаты могут обернуться для Кыргызстана - в наших следующих материалах.



9 февраля 2019 Марина Осипова