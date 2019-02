Нас стигматизируют и клеймят. Каково быть лесбо/геем в Киргизии, - 24.kg

00:17 11.02.2019 Придумывать жизнь, а не жить. Каково быть представителем ЛГБТ в Кыргызстане



В Кыргызстане высокая степень нетерпимости к гомо- и бисексуальности человека, а также к трансгендерным людям. Такая атмосфера в обществе сильно ухудшает жизнь лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов, квиров (ЛГБТИК). Правоохранительные органы, вместо того чтобы защищать, часто становятся инициаторами насилия и дискриминации.



ЛГБТИК в Кыргызстане

Определить точное количество гомо- и бисексуалов сложно из-за недостатка надежных данных, но, согласно научным исследованиям, ЛГБТИК составляют 3-6 процентов от общего населения.

В таком случае их количество в Кыргызстане может варьироваться от 189 тысяч до 378 тысяч человек.



Республиканский центр СПИД представил оценочное число. В соответствии с этой информацией в Кыргызстане насчитывается 16 тысяч 900 мужчин, практикующих секс с другими мужчинами. К этому числу надо прибавить лесбиянок, квир-людей и трасгендеров. Но ни одна цифра не отображает реальные данные о ЛГБТИК в Кыргызстане.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

В Бишкеке закрывается единственный гей-клуб

C 2010 года в стране функционирует общественное объединение "Кыргыз Индиго", поддерживающее ЛГБТИК. Изначально оно работало только в Бишкеке, но сегодня представители ОО есть по всему Кыргызстану.



"На наши мероприятия обычно приходят от 50 до 300 человек. В селах тоже есть люди из сообщества, но они скрытые. Большинство уезжает в крупные города из-за тяжелой жизни в сельской местности. Среди наших бенефициаров много внутренних мигрантов", - сообщили в "Кыргыз Индиго".



ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

"Мои 24". Один день из жизни бишкекского гея

В Кыргызстане до 1998 года мужеложство было уголовно наказуемым, далее статью отменили. В 2014-м инициирован закон, согласно которому запрещена гей-пропаганда. После двух чтений в парламенте его отозвали. ЛГБТИК и правозащитники считали его дискриминационным.



Других законов не было, кроме последних поправок в Конституции, где исключили возможность регистрации однополых браков.



Давление в обществе: изнасилования, суициды, вымогательства

Представители ЛГБТИК подвергаются систематичной дискриминации и всем видам насилия со стороны государственных структур, социума и членов семьи. Об этом говорится в исследованиях, проведенных ОО "Кыргыз Индиго" и ОО "Лабрис".

"Я ежедневно подвергаюсь насилию, вся жизнь в этой стране для таких, как я, - мучение. Нам приходится адаптироваться, придумывать жизнь, а не жить", - подобные высказывания распространены среди респондентов исследования.



Кто-то отвечал, что пришлось уехать из родного села или менять место жительства в Бишкеке из-за неприятия сексуальной ориентации окружающими.



1Айбек (имя изменено), гей:

"Чувство страха, бессонница, тошнота, депрессия и постоянная апатия - вот мое обычное состояние каждый день. Я и не мог предположить, что обычное желание познакомиться с парнем может обернуться смертельной опасностью. Выехал на встречу после знакомства через мобильное приложение, мы увиделись в людном месте, и во время общения я старался узнать максимум информации, чтобы обезопасить себя. Потом он предложил поехать в гостиницу, мне мужчина показался приличным, и я согласился. Когда мы приехали, увидел в номере еще двух парней. Я сразу обернулся, чтобы убежать, но моментально почувствовал удар по затылку и упал. Меня изнасиловали все трое, а затем избили так, что синяков на теле не оставалось. Они забрали деньги, телефон, сфотографировали мой паспорт и пригрозили, что, если я обращусь в милицию, расскажут все моей семье. Сказать, что мне было плохо, ничего не сказать. Я два раза пытался наложить на себя руки. Мне до сих пор стыдно, но психологическая помощь в ЛГБТ-организации помогла прийти в более-менее стабильное эмоциональное состояние. Я отказался писать заявление, так как люблю свою семью. Мои родители и брат религиозны и ни за что не примут меня, если скажу про свою ориентацию. Не хочу причинять им боль".



Почти 20,25 процента респондентов исследования предпринимали попытки суицида один или несколько раз из-за неприятия обществом их сексуальной ориентации.



Лесбиянки подвержены психическому, эмоциональному, сексуальному и культурному типам насилия.



Угроза также может исходить от близкого мужского окружения - друзей, одноклассников, сокурсников, братьев, отцов, которые зачастую бывают агрессорами и инициаторами сексуального насилия в рамках "перевоспитания".



"Существуют коррекционные сексуальные изнасилования, которым подвергаются лесбиянки и бисексуалки. В Кыргызстане такое происходит редко. Обычно насилуют близкие люди и родственники мужского пола, чтобы "исправить", - сообщили в ОО "Кыргыз Индиго".



2Айткул (имя изменено), трансгендер:

"Мне казалось, что весь мир меня считает изгоем, и я сам принимал себя за такого. Попытки суицида были не раз, впервые это произошло в 12 лет. Я разбил стекло, взял осколок и уже хотел воткнуть его себе в горло, но сзади подбежал человек и схватил меня. Во мне была такая ярость, что он долгое время не мог заставить отпустить осколок, я был ребенком, не знаю, откуда столько сил взялось. Он начал бить мою руку, чтобы она заболела, и я опустил ее. Все детство не знал, с кем могу поговорить, держал в себе. Я понимаю, что я у мамы вызывал неизвестный страх, так как сам себя боялся. Мужчины говорили, что просто не было хорошего секса и нужно нас исправить. Первый раз это было с соседями, мужчина сказал: "Давай попробуем?" Я сопротивлялся, кричал, терял сознание. В квартире было 8 человек, и все хотели меня исправить, чтобы я стал женственнее... Потом произошло чудо. Когда мне было 17 лет, я встретил других людей из ЛГБТ-сообщества. Нас было 12 человек, мы все думали, что являемся изгоями. Нам было так радостно, что мы можем поддерживать друг друга. Разве нам нравилось бы для моды быть такими, нас убивают, насилуют. Мы просто такие от природы".



"Айткул уехал из страны, за границей он хочет начать все сначала. Несмотря на испытания, через которые ему пришлось пройти, он никого не винит в случившемся. По-прежнему верит в добро и стремится к лучшему. На новом месте планирует найти работу и завести семью", - отметили в ЛГБТ-организации the GRACE.



В стране с преобладающими консервативными и традиционными устоями ЛГБТ-сообщество часто подвергается культурному насилию. По мнению эксперта по сексуальным и репродуктивным правам Галины Чиркиной, чтобы общество приняло ЛГБТИК, необходимо время.



"Наше общество всегда культивировало и поддерживало гетеросексуальность. Поэтому все, что вне нормы культуры, всегда преследовалось. Люди, которые призывают к нетерпимости к ЛГБТ-сообществу, могут с такой же легкостью призывать уничтожить всех, кто пишет левой рукой, или не признавать представителей национальных меньшинств. Таким людям просто нужен кто-то иной, кого можно стигматизировать и клеймить", - сказала она.



Чаще всего, как говорится в различных исследованиях ЛГБТИК, осознание сексуальной ориентации происходит в детстве и юношестве до 18 лет (74 процента), а примерно у четверти респондентов - от 18 до 30 лет.



Отметим, Всемирная организация здравоохранения признала гомо- и бисексуальность одной из нормальных форм сексуальной ориентации человека.



"Отделение милиции - опасное место"

Зарегистрирован кейс, где два парня, прятавшиеся в павильоне от группы агрессивно настроенных людей, позвонили участковому. Он, услышав, что их преследуют из-за подозрений в гомосексуальности, отказался приезжать со словами: "Никогда не буду защищать геев, так вам и надо!"



Гомосексуальные мужчины более подвержены физическому, вербальному и психологическому насилию от знакомых и милиции. Больше 78 процентов респондентов исследования отметили отделение милиции как наиболее опасное место, где можно столкнуться с насилием.



3 Султан (имя изменено), гей:

"Мы с парнем, немного покатавшись по городу, остановились рядом с моим домом в районе Рабочего городка. Пока сидели на задних сиденьях, к нам подъехала патрульная машина. Сотрудники милиции начали расспрашивать нас, необоснованно обыскивать, а затем открыто обвинять в гомосексуальной связи. Отобрали у моего партнера телефон и начали в нем копаться. Там были наши совместные фотографии. После того как я попросил вернуть телефон, один из милиционеров ударил меня несколько раз по животу. Я потерял сознание. Очнулся уже дома у парня, он сказал, что отдал все деньги и часы, чтобы они эти фотографии не распространяли. Мы не стали писать заявление, так как мой партнер улетал на учебу через несколько дней и не хотел проблем".



Однако отмечают единичные случаи, когда правоохранительные органы в случаях с ЛГБТИК проявляют терпимость для выполнения своего долга.



"Мы обратились с заявлением по поводу вымогательства в правоохранительные органы, и один из следователей РОВД спросил у трансдевушки, как бы она хотела, чтобы к ней обращались. Это огромный прорыв. Общество становится более толерантным и понятливым. В Конституции прописано, что нельзя дискриминировать человека ни по полу, ни по расе, ни по национальности. Мы все имеем равные права", - отметила адвокат Евгения Крапивина в одном из исследований the Grace.

Большинство ЛГБТИК считает Кыргызстан страной с высоким или очень высоким уровнем дискриминации, что вынуждает скрывать свою сексуальную ориентацию.



Почти каждый представитель сообщества подвергался одному или нескольким видам насилия. Чтобы избежать неправомерных действий со стороны общества, им приходится жить двойной жизнью, находиться только в безопасных для ЛГБТИК пространствах, а также испытывать затруднения в получении государственных услуг.

24.kg не пропагандирует те или иные взгляды, но считает, что у каждого человека должны быть равные права, гарантированные ему Конституцией.



9 февраля 2019, Жамиля ЖАКЫПБЕКОВА Источник - 24.kg

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549833420

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Б. Сагинтаев обсудил с консультантом Astana Hub Д. Циглером перспективы дальнейшего развития международного технологического парка ИТ-стартапов

- Аскар Мамин: Цифровая маркировка товаров создаст мультипликативный эффект для экономик стран ЕАЭС

- Аскар Жумагалиев посетил предприятия оборонно-промышленного комплекса Астаны и Алматы

- Кадровые перестановки

- Бозумбаев: Казахстан готовится ввести запрет на вывоз дизельного топлива

- Обеспечение законности должно оставаться главной задачей в деятельности органов юстиции

- Квота на негатив, или Есть только МИК?

- Национальную перепись населения отложили в Казахстане

- Письмо с обращением к президенту отправили активисты Актау