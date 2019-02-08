 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Союзники США в Сирии начали "последнюю битву" против "ИГ"
00:41 11.02.2019

Поддерживаемые Соединенными Штатами вооруженные отряды Сирийских демократических сил (СДС) в субботу начали наступление на последний участок сирийской территории, находящийся под контролем террористической группировки "Исламское государство".

Представитель СДС - коалиции сирийских оппозиционных сил, ведущую роль в которой играют курдские отряды самообороны - в интервью агентству Reuters назвал наступление "последней битвой" против "ИГ" на территории Сирии.

Авиация международной коалиции во главе с США оказывает курдским отрядам поддержку с воздуха.

Отряды "ИГ" удерживают небольшой участок территории вблизи реки Евфрат на юго-востоке Сирии, у границы с Ираком. За последние дни эту территорию удалось покинуть около 20 тысячам мирных жителей.
Еще 2 года назад джихадисты контролировали почти весь юго-восток страны. С тех пор, однако, они потеряли большую часть территории - часть перешла под контроль сирийских правительственных сил, часть - под контроль СДС.

Президент США Дональд Трамп недавно выразил уверенность, что на будущей неделе будет объявлено об освобождении от "ИГ" 100 процентов сирийской территории.

Трамп ранее распорядился вывести из Сирии американские войска. Это решение вызвало критику в Конгрессе. Военные предупреждают, что поспешный вывод войск может привести к тому, что отряды "ИГ" вновь консолидируются в Сирии.

Источник - Радио Озоди
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