|21:59 На улицы Италии вышло 200 тысяч протестующих. Европа закипает
19:36 Казахстанский лыжник Полторанин завоевал золотую медаль на Альпийском кубке
19:32 Фристайл с кульбитами. Америкосы отобрали у казахстанки Юли Галышевой 2-ю медаль ЧМ
18:04 На итальянском песенном конкурсе "Сан-Ремо" победил певец Махмуд
17:55 Бывшего телохранителя Атамбаева и начальника 9 службы КырГКНБ Мусакеева готовят "на посадку"
12:39 "Назарбаев Университет" совместно с российскими компаниями разрабатывает проект беспилотного КамАЗа
12:30 Принцесса Убола Ратана сняла свою кандидатуру с выборов премьера Таиланда
12:28 Хрустальный череп, найденный в Таразе, является очередной загадкой человечества
12:03 Уровень поддержки населением Франции движения "желтых жилетов" не спадает
12:02 15 февраля - презентация двухтомника "афганской" прозы Александра Проханова
11:59 Глобализация сметает слабые государства и возвращает права сильного. Часть 2-я, - Ахмет Бурханов
11:41 После 4-х лет ожиданий Москве нечего сказать Донбассу, - С.Гомзикова
10:24 Японский фигурист Сема Уно установил мировой рекорд - 197,36 балла! Перепрыгал самого Ханю
10:11 Главой федерации футбола Киргизии избран крайне "мутный" ошмяк НПО-шник Маматов
09:50 В Каракалпакском "Кладбище кораблей" хотят открыть... казино
09:42 Финансовый депресняк, Трамп и локальные войны, - Е.Ларина, В.Овчинский
09:31 Дядя, дай копеечку. Президент Жээнбеков прилетел в Сочи к Путину
09:24 Удар по Huawei. В американо-китайской торговой войне есть и русский след, - А.Подымов
07:30 Эстония наградила укр-бандеровского депутата Березу (толкавшего рос-журналистку Скабееву) крестом Маарьямаа IV степени
|Йемен. Противотанковая ракета поразила Т-34 и... не пробила (видео)
00:53 11.02.2019
Ракетная атака на танк Т-34 в Йемене попала на видео
Йеменские повстанцы сняли на видео ракетную атаку на танк Т-34. Ролик появился в Twitter
Камера засняла момент, когда противотанковая ракета попадает в корпус танка и взрывается. Когда дым рассеивается, становится видно, что Т-34 стоит на том же месте абсолютно невредимый.
В 2018 году сообщалось, что Т-34 использовали в боевых действиях против Вооруженных сил Украины войска самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон - боевое крыло хуситов (шиитское движение "Ансар Аллах") и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая - войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.
По данным ООН, во время столкновений убиты 6,8 тысячи мирных жителей, еще около 11 тысяч пострадали, отмечает BBC News.