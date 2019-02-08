Йемен. Противотанковая ракета поразила Т-34 и... не пробила (видео)

00:53 11.02.2019

Ракетная атака на танк Т-34 в Йемене попала на видео



Йеменские повстанцы сняли на видео ракетную атаку на танк Т-34. Ролик появился в Twitter



Камера засняла момент, когда противотанковая ракета попадает в корпус танка и взрывается. Когда дым рассеивается, становится видно, что Т-34 стоит на том же месте абсолютно невредимый.



В 2018 году сообщалось, что Т-34 использовали в боевых действиях против Вооруженных сил Украины войска самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).



Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон - боевое крыло хуситов (шиитское движение "Ансар Аллах") и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая - войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.



По данным ООН, во время столкновений убиты 6,8 тысячи мирных жителей, еще около 11 тысяч пострадали, отмечает BBC News.





