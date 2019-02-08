 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суслик помог марийским археологам найти клад с монетами Золотой орды
00:55 11.02.2019

Суслик помог археологам найти клад с монетами Золотой орды
Грызун вытолкнул наружу встретившиеся на его подземном пути монеты, хранившиеся в холщовом мешочке.

Ученые Марийского государственного университета обнаружили клад серебряных монет конца XIV века, передает Zakon.kz.

Археологи проводили раскопки на территории Селитренного городища - столицы Золотой орды в XIII-XV веках, который расположен в Астраханской области. На находку под землей "наткнулся" суслик.

"Помощь археологам оказал суслик, который вытолкнул наружу встретившиеся на его подземном пути монеты, хранившиеся в холщовом мешочке", - сообщается на сайте университета.
Археологические исследования также проводились в Краснодарском крае, в зоне строительства железнодорожных путей к Крымскому мосту. Там ученые нашли золотую монету, отчеканенную в 27 году нашей эры в Боспорском царстве - античном государстве, которое образовалось около 480 года до нашей эры после объединения греческих городов на Керченском и Таманском полуостровах.

Источник - Zakon.kz
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