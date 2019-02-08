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США переходят в атаку: Москва и Пекин готовы отразить удар
00:56 11.02.2019

Что стоит за призывами американских военных идти в наступление на Россию и Китай

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Андрей Манойло, Игорь Рябов

Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал американские власти перейти к "наступлению" на Россию и Китай. С таким предложением военачальник выступил в Атлантическом совете.

Таким образом адмирал ответил на вопрос о росте угроз в мире. По мнению Ричардсона, Россия и Китай используют флот для "агрессивного захвата земель, морей и власти". По его словам, Россия заблокировала Азовское море и наращивает военно-морское присутствие в Восточном Средиземноморье. Ричардсон призвал США проявлять "больше агрессии" в отношении этих стран.

Он подчеркнул необходимость терпения, дипломатии и соблюдения правил. Однако при нарушении договоренностей он призвал "сделать первый шаг", самим "надавить в паре регионов" и "расправиться" с противниками.

"Я считаю, было бы замечательно, если бы мы смогли вынудить русских, наших конкурентов, реагировать на наши первые шаги. Время от времени игра на белой стороне (шахматной - ред.) доски является преимуществом", - заявил адмирал.

Как понимать это заявление? Адмирал США фактически призывает к развязыванию войны? Это его личная позиция, или официальная позиция Пентагона? И кому адресовано это заявление?

Об этом мы спросили у наших экспертов.

- Никому оно не адресовано: у господина адмирала просто кризис среднего возраста, - уверен профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло.

- Он не может найти себе места, молодость ушла, а в глазах соседок по поселку хочется выглядеть брутальным. Вот он и храбрится. А вообще, в оригинале (на английском) речь Ричардсона напоминает бессмертный спич "дикого прапорщика" из фильма ДМБ: "Обязательно рванем! Весь мир - в труху! Но - потом".

"СП": - Почему в США вообще держат таких "адмиралов"? Это же призыв к развязыванию войны! В России бы за такое сразу сняли…

- Держат, потому что дефицит с квалифицированными кадрами: "У меня для вас нет другого Ричардсона, поэтому пусть пока побудет вот этот". Как адмирал он, кстати, может и ничего, но то, что он корчит из себя публичного политика - это серьезная недоработка Пентагона и признак общей разболтанности американского командного состава. Будь он афганским полевым командиром, его склонность к политическим речам можно было понять. Но он - линейный командир. Спикерство - не его.

В России, кстати, его сразу же сняли с должности. Потом вспомнили, что адмирал - американский, и официально разрешили ему выступать на федеральных ток-шоу в паре с Ковтуном.

"СП": - Почему Россия и Китай? Ну, антироссийская милитаристская истерия понятна, но Китай тут при чем?

- Потому что познания в географии у адмирала ограничиваются тремя странами: Россией, США и Китаем. "Ну, все, что знал, сказал" (из к-ф "Особенности национальной охоты").

"СП": - Россия и Китай используют флот для "агрессивного захвата земель, морей и власти. Что он имеет в виду?

- Использовать флот для "агрессивного захвата земель" - это что-то новое в военной тактике. Напоминает "подводную лодку в степях Украины" или "белорусское море" у Псаки. Возможно, адмирал планирует врыть несколько своих фрегатов в землю (на Донбассе, например), превратив их в стационарные огневые пункты.

"СП": - Ричардсон подчеркнул необходимость терпения, дипломатии и соблюдения правил. Однако при нарушении договоренностей он призвал "сделать первый шаг" и "расправиться" с противниками. Как это понимать?

- Ричардсон, видимо, настолько сильно контужен, что действительно способен на все. Способен то он - способен, да кто ж ему даст. Как известно, мощный пинок от Трампа очень хорошо вправляет мозги таким людям.

- Это заявление, видимо, связано с полным разложением в сознании американского генералитета, - считает руководитель экспертной группы "Крымский проект", политолог Игорь Рябов.

- Обычно военные против войны, а политики неосторожны в заявлениях. В американской армии происходит что-то нехорошее, а именно распространение вируса неадекватности. Это нехороший сигнал.

"СП": - В свете отказа США от предложения уничтожить запрещенное оружие, это можно считать угрозой? Это мнение одного адмирала или всего Пентагона?

- В данном случае, это можно принять за мнение одного сорвавшегося с привязи ястреба, но нужно разъяснение. От Госдепартамента, например. Является ли это официальной позицией Белого дома.

- Для доведения мировой ситуации до уровня вероятного столкновения нужны предпосылки: острый региональный кризис или крупные провокации. Предпосылок этому нет. Поэтому, видимо, и не следит адмирал за словами: он не понимает, о чем говорит, не нюхал пороху.

"СП": - Почему Россия и Китай? Ну, антироссийская милитаристская истерия понятна, но Китай тут при чем?

- Для американского истеблишмента Россия и Китай представляют собой гипертрофированную угрозу. Потому что это реально супердержавы. Но такие заявления говорят о том, что США не готовы к статусу супердержавы, так как для этого нужно больше ответственности.

"СП": - Ричардсон подчеркнул необходимость терпения, дипломатии и соблюдения правил. Однако при нарушении договоренностей он призвал "сделать первый шаг" и "расправиться" с противниками. Как это понимать? Могут ли они "нарушения" договоров типа ДРСМД использовать как повод для войны?

- Это надо понимать, как оправдание выхода из договора по РСМД, но оправдание неадекватно агрессивное, на грани провокации.

"СП": - Как Москва должна реагировать?

- Россия умеет реагировать на истерики партнеров. В данный момент следует просто уточнить у США, что у них в головах происходит.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549835760
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