 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Северная Корея станет великим экономическим локомотивом", - Трамп ( что ему наливают?)
01:44 11.02.2019

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Северная Корея под руководством Ким Чен Ына станет "великим экономическим локомотивом". Трамп подтвердил, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится 27 и 28 февраля в столице Вьетнама – Ханое.

В официальном заявлении Госдепартамента США от 8 февраля 2019 года говорится, что специальный представитель США в Северной Корее провел тредневные переговоры в Пхеньяне по подготовке саммита в Ханое.

Стивен Бигун и его северокорейский коллега Ким Хек Чхоль обсудили выполнение задач, поставленных Трампом и Кимом в Сингапуре в июне прошлого года. Тогда оба лидера обсуждали полную "денуклеаризацию КНДР, развитие отношений США и КНДР и строительство прочного мира на Корейском полуострове".

Агентство Reuters отмечает, что за несколько недель до саммита стороны все еще далеки от сближения позиций по вопросу отказа Северной Кореи от ядерной программы.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1549838640
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