Даже верные коломойцы разосрались. Украина погружается в костер гражданского противостояния, - А.Кочетков

14:51 13.02.2019

Украину бросают в костер гражданского противостояния



При таком развитии событий вооруженное вмешательство недоимперии будет восприниматься как неизбежность. Хочу, чтобы меня понимали правильно. Силовики не имеют права применять излишнюю силу, тем более, жестокость при исполнении обязанностей ни против кого, даже против очевидных правонарушителей, провокаторов, в том числе. Это не обсуждается. Но силовики не должны позволять, чтобы некие активисты навязывали свою волю окружающим, соблюдающим закон. В особенности, те активисты, которые чувствует свою безнаказанность, потому что в заказчиках у них власть.



Помню, как в 2016 году мы с коллегами ездили по стране и рассказывали об общественном договоре и новой конституции Украины. Выступления были вполне диетическими, рассчитанными на специалистов и студентов-юристов. Но власть уже тогда ощущала в этих намеках на самоорганизацию общества угрозу для себя.



И вот в Ужгороде возле зала, где планировалось выступление, нас встретила группа "активистов", которые в грубой форме, с матюгами и рукоприкладством, не пропускали граждан на наше выступление. И тоже кричали о войне, о погибших героях и о том, что нельзя менять конституцию (!), потому что… А вот здесь "активистов" клинило. Так как объяснить, почему нельзя, они, разумеется, не могли, а сказать честно, что так распорядились те, кто им платит, они не хотели.



И при всем этом присутствовала и полиция, и спецназ, и даже представители СБУ. И не вмешивались! Нет, они не дали забить нас ногами, как грозились "активисты". Но и ничего не сделали, чтобы пресечь их явно противоправные действия.

Прекрасно помню чувство унизительного бессилия, когда уроды имеют "крышу" и потому наглеют до безобразия, а вооруженные до зубов силовики старательно делают вид, что происходящее их не касается… В той Украине, в которой я хочу жить, такого быть не должно. Но и ограбленных и избитых в отделении граждан - тоже.



А понятийная моя претензия к Петру Порошенко в том, что ради самосохранения на посту он бросает страну в костер такого гражданского противостояния, когда вооруженное вмешательство недоимперии будет восприниматься как неизбежность.



Простой пример. Борис Филатов, мэр Днепра, восхваляет Порошенко и заявляет, что Игорь Коломойский для него умер. Геннадий Корбан говорит, что Филатов ведет себя, как самовлюбленный павлин и предал их общие идеалы. И начнись опять эскалация на фронте, то той спаянной команды, которая решительно и эффективно защищала Днепр, уже нет, она распалась. И ведь так не только в Днепре…

Александр Кочетков

12/02/201