Трамп неожиданно обласкал легальных мигрантов, - Ф,Селимова

17:17 13.02.2019

Трамп неожиданно приветствовал легальных мигрантов



Президент США не откажется от строительства стены на границе с Мексикой



Демократам и республиканцам в Конгрессе США удалось выйти из тупика в переговорах, касающихся охраны южных границ страны. Стороны практически уложились во временные рамки, заключив предварительное соглашение, которое позволит избежать нового шатдауна. Прежде чем ознакомиться с деталями достигнутой сделки, президент Дональд Трамп счел нужным встретиться со своими избирателями и заверить их, что возведет стену на границе с Мексикой любой ценой.



"Мы с гордостью приветствуем тех, кто приезжает в нашу страну легально. Моя администрация намерена полностью прекратить нелегальную иммиграцию в США, в том числе и на законодательном уровне.



Мы будем принимать в нашей стране на законных основаниях тех, кто может сам себя обеспечивать финансово и вносить вклад в развитие экономики. Принимать будем тех, кто этого заслуживает", – заявил Трамп, выступая на многотысячном митинге в поддержку своей программы защиты южных рубежей в приграничном с Мексикой городе Эль-Пасо (штат Техас). Подчеркивая преимущества стены, которая, по его словам, может защитить американцев от преступников, наркотиков и "колоссального натиска" нелегальных мигрантов, лидер США отметил, что от них в стране страдают все, включая легальных мигрантов, у которых нелегалы "уводят зарплату и расходы на соцобеспечение".



Митинг начался через несколько минут после того, как участники переговоров на Капитолийском холме объявили, что законодатели в принципе договорились о финансировании правительства, чего необходимо было достичь до ночи пятницы, 15 февраля, чтобы избежать очередного шатдауна.



"Мы достигли принципиальной договоренности о финансировании программ обеспечения безопасности на границе до 30 сентября", – цитирует Reuters сенатора-республиканца Ричарда Шелби, который выступал главным переговорщиком от своей партии.



Текст нового законопроекта о федеральном бюджете будет обнародован в среду, 13 февраля. До этого детали достигнутого в Конгрессе компромисса раскрыты не будут.



Напомним, в минувшие выходные из-за требований демократов сосредоточить усилия миграционных служб на задержании мигрантов только с криминальным прошлым, а не тех, у кого просрочены визы, переговоры зашли в тупик.



Как сообщает AP со ссылкой на источники, знакомые с содержанием предварительного соглашения, документ предусматривает 1,375 млрд долл. для строительства 55 миль (90 км) новых пограничных барьеров – значительно меньше 5,7 млрд, которые Трамп потребовал на строительство 320-километровой стены. Средства пойдут на стальные столбы, а не на сплошную стену.



Пока остается неясным, как отнесется к компромиссу сам Трамп с учетом того, что эта сумма существенно ниже той, которая устроила бы президента. Ранее он пригрозил отвергнуть любой проект бюджета, который не предусматривает полного финансирования одного из своих главных предвыборных обещаний.



"Мы в любом случае строим стену независимо от решения, к которому пришли в Конгрессе", – заявил глава Белого дома со сцены переполненного стадиона, стоя под гигантским американским флагом и баннером с надписью "Достроить стену".



"Стены работают, – сказал Трамп под бурные аплодисменты собравшихся. – Стены спасают жизни". Лидер США признался, что слышал о достигнутом компромиссе. "У меня был выбор. Остаться там и послушать их или выйти для общения с людьми в Эль-Пасо и Техасе, и я предпочел вас", – заявил Трамп. Я пока не знаю, что они имеют в виду под "достигнутым значительным прогрессом". Может, это хорошие новости, а может, нет".



Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта при МГУ им. М.В. Ломоносова Юрий Рогулев в разговоре с "НГ" отметил, что круг возможных мер у Трампа ограничен. "Для того чтобы завершить эти работы, нужны деньги. Трамп как руководитель исполнительной власти эти деньги может получить только из бюджета, который еще не принят. А раз бюджета пока нет, значит, и денег нет. Степень его свободы весьма ограничена", – констатировал эксперт. Он добавил, что помимо шатдауна единственно возможным инструментом давления на Конгресс у Трампа остается объявление чрезвычайного положения на границе с Мексикой, рассчитывая тем самым получить средства в обход Конгресса. Речь идет об использовании на преодоление ЧП средств, заложенных в бюджете Пентагона.



Впрочем, эксперт выразил скепсис относительно успеха такой идеи, полагая, что решение Трампа объявить чрезвычайный режим будет оспорено в суде. "У него нет полного карт-бланша на то, чтобы пойти на такой шаг", – пояснил он.



По словам Рогулева, повторный шатдаун президенту так же невыгоден, как и демократам. "Трамп отвечает за правительство. Повторенный шатдаун вызовет раздражение и недовольство у тысяч людей, которые опять не получат вовремя зарплату, он вновь приведет к нарушению регулярной работы правительства и к другим негативным последствиям", – подчеркнул эксперт.



Заявления Трампа о том, что США готовы смириться с легальными мигрантами, Рогулев считает обычной риторикой. Он отметил, что для развития экономики Америке нужны рабочие руки. Однако в силу невысокой рождаемости нехватку рабочей силы США, так же как и Европа, в основном компенсируют за счет мигрантов. "Это палка о двух концах. Конечно, бизнесу приток мигрантов очень выгоден. Поэтому Трамп и говорит о том, что Америке нужны люди, которые работают по определенной специальности в определенных областях, и что он не против этого. Но кто может быть против этого?" – вопрошает эксперт.



По его словам, для американского президента типична следующая тактика поведения: сначала он нажимает, сгущает краски, преувеличивает, а потом идет на какие-то компромиссы. "Трамп считает себя великим переговорщиком и бизнесменом. Так он и поступает, хотя, конечно, бизнес и политика – вещи не совсем идентичные. Трамп политикой никогда не занимался, поэтому он ведет себя, так как ему привычно", – указал Рогулев.



Фемида Селимова

12.02.2019