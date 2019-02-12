 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Абылгазиев - самый лучший премьер-министр в истории Киргизии, - депутат Нышанов (не юмор)
18:10 13.02.2019

Нышанов: Мухаммедкалый Абылгазиев - самый лучший премьер-министр

Депутат Сайдулла Нышанов назвал Мухаммедкалыя Абылгазиева самым лучшим и активным премьер-министром из всех бывших. Об этом он заявил в интервью радио Марал.

По словам депутата, ему приходилось работать со многими премьер-министрами, и только действующий глава правительства самый активный.

"Когда парламент принимал бюджет, то большинство премьер-министров не появлялось на заседании. Мухаммедкалый Дуйшекеевич сам приходит и защищает бюджет. Во время заседания депутаты озвучивают многие проблемы ему, и премьер-министр выслушивает их всех. Сейчас стали говорить, что правительство отправят в отставку. Хорошо, отправим Абылгазиева в отставку. Кто вместо него придет? Это не выход. В первую очередь для развития нужна стабильность", - сказал Нышанов.

Вместе с тем народный избранник убежден, что некоторых министров надо все-таки поменять, так как качество их работы оставляет желать лучшего. При этом имен глав ведомств, которых надо уволить, народный избранник не стал называть. Когда для примера ему привели нового министра финансов Бактыгуль Жээнбаеву, то он сказал, что она хорошо работает.

"Пока фракции формируют правительство, у премьер-министра руки связаны. Необходимо, что в парламенте было только две партии. Победившая возьмет на себя всю ответственность, в том числе и за состав правительства", - отметил он.

Народный избранник ответил также и на вопрос журналиста по поводу разговоров в обществе, что Асылбек Жээнбеков имеет влияние на депутатов. В частности, был приведен пример выборов члена Наблюдательного совета КТРК, когда утром депутаты выбрали одного человека, а после критического выступления Асылбека Жээнбекова проголосовали за совершенно другого человека.

"Я лично не заметил, чтобы Жээнбеков на кого-нибудь влиял. Он сам по себе очень опытный депутат и к его мнению, безусловно, прислушиваются", - добавил депутат.

Напомним, за день до инаугурации президента Сооронбая Жээнбекова депутат Сайдулла Нышанов предложил присвоить Героя Кыргызской Республики уходящему главе государства Алмазбеку Атамбаеву.

13 февраля 2019 Бакыт Стамов

Источник - Вечерний Бишкек
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