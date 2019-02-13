Насекомые умирают по всему миру - ученые предупреждают о катастрофе, - Tages anzeiger

18:14 13.02.2019

13 февраля 2019 г.

Тина Байер | Tages anzeiger



Исчезновение насекомых - феномен мирового масштаба. "Если его не удастся остановить, последствия будут "катастрофическими", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger со ссылкой на научный журнал Biological Conservation.



"Ученые под руководством австралийского эколога Франциско Санчез-Байо из Сиднейского университета проанализировали 73 исследования, большинство из которых были посвящены сокращению численности насекомых, - пишет журналистка Тина Байер. - Обобщив результаты всех исследований, ученые пришли к выводу, что под угрозой находятся все отряды насекомых: сокращается численность почти половины всех видов насекомых; треть насекомых находится под угрозой исчезновения. Все это, очевидно, происходит со стремительной скоростью: как пишут авторы исследования, в год биомасса насекомых сокращается на 2,5%. Если так пойдет и дальше, через 100 лет насекомые могут исчезнуть".



Особенно резко, по словам ученых, сокращается численность чешуекрылых или бабочек, навозных жуков и перепончатокрылых насекомых, к которым относятся пчелы, осы, а также муравьи. В частности, в одном из проанализированных исследований говорится, что за период с 2000 по 2009 год количество бабочек в фермерских регионах Великобритании сократилось на 58%. "Тревогу вызывает то, что исчезают виды насекомых, которые приспособлены к жизни в различных средах и могут использовать различные источники пищи", - отмечает издание.



"Главной причиной глобального исчезновения насекомых ученые считают утрату среды обитания, прежде всего, в связи с интенсивным ведением сельского хозяйства и строительством городов и дорог. Вторая по важности причина заключается в массовом применении удобрений и пестицидов, например, неоникотиноидов, которые влияют на нервную систему всех насекомых, в результате чего умирают не только насекомые-вредители. В-третьих, на насекомых по всему миру влияют и биологические факторы: занесенные паразиты, например, клещи рода варроа, которые поражают и убивают медоносных пчел. Изменению климата авторы исследования отводят только четвертое место. (...) Увеличение температур вредит прежде всего насекомым в тропиках, которые зачастую и без того живут на грани возможностей своего организма", - сообщает Tages-Anzeiger.



Источник: Tages anzeiger