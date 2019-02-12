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|В Иране неизвестные террористы взорвали автобус с "Стражами исламской революции" - более 20 погибших
19:25 13.02.2019
При взрыве на юго-востоке Ирана погибли по меньшей мере более двадцати военных Корпуса стражей исламской революции, сообщило агентство IRNA.
Еще двадцать человек пострадали. По данным агентства, террористы напали на автобус КСИР.
Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.