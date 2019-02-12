Белоруссия осваивает "Новые Шелковый путь". Запущен грузо-поезд Орша-Наньчан

19:29 13.02.2019

БЕЛОРУССИЯ ОСВАИВАЕТ "НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ"

По задумке это должно помочь в снижении зависимости от России



Первый экспортный поезд с белорусскими товарами отправился вчера из Орши в китайский Наньчан. Планируется, что такие эшелоны будут комплектовать каждый месяц. Время поезда в пути должно занимать всего 10 дней, в то время как морским путем время доставки груза занимает до 40 суток.



Белоруссия связывает с Китаем большие надежды не только в плане инвестиций в промышленность и парк "Великий камень", но и как на рынок для белорусских товаров. Видны старания белорусов. Однако пока задача диверсификации экспорта "три по тридцать" - по 30% в Россию, ЕС и Китай, далека от реализации, пишет Телеграм-канал "Восточное притворство".