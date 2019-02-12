|21:27 Страны ОПЕК снижают производство. Казахстан и Россия ведут свою игру
21:25 Суверенный интернет придумали не в России. Опыт Китая и Ирана
21:18 На Украине лучше иметь дело с человеком, которому мы не доверяем, - Захар Прилепин
21:17 США и Израиль вместо мира предлагают Палестине апартеид, - Саиб Эрекат
19:53 Сочинский суд обязал издание The Insider удалить статью о рыбалке Дмитрия Медведева в Кавказском заповеднике
19:46 Станут ли казахи есть искусственное мясо? - Е.Брицкая
19:29 Белоруссия осваивает "Новые Шелковый путь". Запущен грузо-поезд Орша-Наньчан
19:25 В Иране неизвестные террористы взорвали автобус с "Стражами исламской революции" - более 20 погибших
18:14 Насекомые умирают по всему миру - ученые предупреждают о катастрофе, - Tages anzeiger
18:10 Абылгазиев - самый лучший премьер-министр в истории Киргизии, - депутат Нышанов (не юмор)
18:06 Европа, пожалуйста, проснись, - Дж. Сорос (истерика)
17:17 Трамп неожиданно обласкал легальных мигрантов, - Ф,Селимова
15:00 Андижанский облхоким понимает Указы Президента с точностью до наоборот, - М.Захидов
14:51 Даже верные коломойцы разосрались. Украина погружается в костер гражданского противостояния, - А.Кочетков
14:44 Перестройка в пустыне: Саудовская Аравия готовится развивать туризм
14:40 Atlantic Council: Чего ожидать от антииранского саммита в Варшаве?
14:38 Сичеслава Украине: почему рада переименовала Днепропетровскую область, - И.Кармазин
14:33 В Мадриде начался суд над 12 лидерами каталонских сепаратистов
12:44 Чудо-кетмень... Кыргызстан предложил Узбекистану совместно поставлять сельхозтехнику на российский рынок
11:14 Финансовый капкан для Османской империи, - А.Волынец
11:08 Забытые герои Советского Туркестана-8. Борис Городецкий - ответсек Сырдарьинского обкома КПТ и полпред в Хорезме
10:19 Русский народ изобрел глобализм и мировую революцию, - В.Повилайтис
10:05 По лоткам! В Узбекистане с 1 марта разрешат старательскую добычу драгметаллов
09:59 Хокимият Ташкента опроверг планы сноса махалли "Лолазор" (Полкушка)
09:49 В Турции арестована еще одна группа (1000 чел!) гюленистов-заговорщиков. Сколько ж их всего?..
09:41 В Тадже куда-то пропал системо-образующий семейный олигарх Алимардон. Тихо казнен?
09:37 На круги своя. Туркменистан не пропускает свыше 100 железнодорожных вагонов с грузами для Таджикистана
09:07 В Бишкеке судят сразу двух бывших премьеров, - В.Панфилова
08:54 В ОПЕК задумались о вечности/ Сокращение нефтедобычи может стать бессрочным, - Т.Едовина
08:44 В КазПарламенте новый член - юрист, аграрий, предприниматель, минсобесовец, "отанец" Альтаев
07:54 Известного росжурика Познера не могут найти судебные приставы
07:03 Apple теряет китайский рынок. Продажи iPhone упали в КНР на 20%
00:41 Что стоит за продажей астанайского "Цеснабанка"? - Д.Ашимбаев
|Белоруссия осваивает "Новые Шелковый путь". Запущен грузо-поезд Орша-Наньчан
19:29 13.02.2019
БЕЛОРУССИЯ ОСВАИВАЕТ "НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ"
По задумке это должно помочь в снижении зависимости от России
Первый экспортный поезд с белорусскими товарами отправился вчера из Орши в китайский Наньчан. Планируется, что такие эшелоны будут комплектовать каждый месяц. Время поезда в пути должно занимать всего 10 дней, в то время как морским путем время доставки груза занимает до 40 суток.
Белоруссия связывает с Китаем большие надежды не только в плане инвестиций в промышленность и парк "Великий камень", но и как на рынок для белорусских товаров. Видны старания белорусов. Однако пока задача диверсификации экспорта "три по тридцать" - по 30% в Россию, ЕС и Китай, далека от реализации, пишет Телеграм-канал "Восточное притворство".