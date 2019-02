Станут ли казахи есть искусственное мясо? - Е.Брицкая

19:46 13.02.2019 Сегодня сразу несколько компаний ведут разработку культивируемого мяса для массового потребления. Сможет ли такой продукт понравиться казахстанцам или помешать программе Казахстана по экспорту мяса?



Революцию в мясной промышленности затеяли крупные компании Beyond Meat, Boca Foods, Field Roast Grain Meat Co., Tofurky и др., которые сделали ставку на "мясо из пробирки". Beyond Meat в этому году уже даже собирается выйти на IPO. Аналог мяса от компании уже можно встретить в сетях розничной торговли Safeway, Kroger и Sysco.



В стартап вложились Билл Гейтс и другие миллиардеры



Смысл технологии в том, чтобы извлечь из растений природные ингредиенты и создать съедобный материал по архитектуре натурального мяса. Стартаперы утверждают, что в результате производства такого продукта можно высвободить треть мирового зерна, которое уходит на корма для мясного скотоводства.



Новой отрасли придется конкурировать с производителями обычного мяса - гигантами пищепрома Cargill, Hormel Foods Corp., JBS, Tyson Foods Inc., WH Group.



"Эти компании балансируют свои риски и уже стали акционерами некоторых подобных стартапов. Чего только не сделаешь, чтобы получить одобрение акционеров", - считает Арсен Исламов, директор департамента животноводства АО "Атамекен-Агро".



Российские аналитики не исключают распространение стартапов по выращиванию искусственного мяса в России и Казахстане



Однако республика расширяет производство как раз мяса настоящего. Недавно министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев поручил довести экспорт мяса до 60 тыс. тонн, во многом благодаря поставкам свинины на рынок Китая. Так что казахстанские производители пока особой угрозы не видят.



Будет ли Казахстан производить аналог мяса?

- Казахстан и искусственное мясо - понятия несовместимые, - уверен Валерий Сурганов, директор Коммуникационного центра Министерства сельского хозяйства РК. - Подобные проекты, чем бы они не закончились, не вписываются для нашей страны ни в один существующий формат.



Во-первых, поясняет он, любое искусственно произведенное продовольствие в Казахстане запрещено. Во-вторых, подобные эксперименты и их конечные продукты запрещены во многих странах мира.



- Напротив,



сейчас во всем мире наметился тренд на производство и потребление organic food,



- говорит эксперт.



Более того, в Казахстане еще в 2015 году был принят закон "О производстве органической продукции". С 2018 началось активное вовлечение иностранных консультантов в процесс построения новых "органических ферм". Казахстанские фермеры и собственники сельхозземель сами нанимают консультантов, чтобы производить и выращивать настоящие продукты питания – антипод всему искусственному.



- В-третьих, сама идея выращивать искусственное мясо абсолютно не вписывается ни в бизнес-архитектуру, которую долгое время выстраивали казахстанские животноводы, ни в рыночную стратегию окружающих Казахстан стран, ни в интересы других приоритетных для нас рынков. Она является чуждой для большинства ведущих экономически развитых стран мира", - уверен Сурганов.



Если быть до конца точным в определениях, созданный протеин не является искусственным, отмечает Исламов.



- Его добывают из растений - значит, он вполне органический. Растительный протеин трансформируется путем манипуляций и приобретает текстуру мяса.



Эксперт считает, что проекты по выращиванию искусственного мяса могут появиться и в России, и в Казахстане, поскольку наши страны являются полноправными членами мировой торговли и научно-технического прогресса.



"Вопрос лишь в том, смогут ли эти проекты стать у нас экономически целесообразными", - сомневается он.



Выращенный белок не заменит бешбармак

Как много наших граждан в перспективе могут перейти на искусственное мясо?



- Процент незначительный и находится по формуле среднего арифметического значения от количества хипстеров, эмо, готов и веганов, - считает Исламов.



По его словам, рост потребления куриного мяса и яиц в Казахстане, к сожалению, не говорит о росте покупательской способности населения.



- По нашим расчетам рост производства и дополнительная маржа на зарубежных рынках позволит не только сдерживать цены на мясо, но, что вполне вероятно, их снизить, - говорит эксперт.



На первый взгляд технология выращивания культивированного мяса кажется прорывной и перспективной. Протеин можно добыть из множества различных источников.



- Те же



личинки мясной мухи полностью состоят из белка. И такой источник не стоит недооценивать - растут быстро, едят отходы, чем не альтернатива мясу?



Или, к примеру, сверчки, которых наш восточный сосед ест тысячелетиями, - приводит примеры Исламов.



С научной точки зрения создать альтернативу животному мясу не так сложно. Есть технология по размножению в чашках Петри клеток, взятых у животных. Существует даже технология по производству белка из азота.



- Вот только заменит ли этот выращенный белок сочный стейк или наваристый бешбармак? Не думаю. Но на каждый товар есть свой купец, свой покупатель и свое время, - считает эксперт.



К тому же на наших столах уже давно присутствует искусственное мясо. Соевое мясо в корейских салатах, известное как "спаржа", есть ни что иное, как заменитель мяса. Соя, которая содержится в колбасных изделиях, также является заменителем мяса животного происхождения. При определенной доле обобщения эти продукты можно считать культивированным мясом.



Станет ли аналог конкурентом настоящему?

Гастрономически большинство населения планеты – убежденные потребители мяса. Мало того, это прежде всего потребители настоящего мяса, а не его заменителей или генно-модифицированной продукции.



Если уж говорить о белках, есть регионы, где люди элементарно недоедают мяса, потому что экономически не имеют возможностей его вырастить и накормить себя. Речь идет, например, о регионе Ближнего Востока с огромным населением, которое научилось замещать в своем рационе белки животного происхождения (мясную продукцию) белками растительными (той же чечевицей).



- Сегодня такие страны, как Иран, Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман уже являются или в ближайшее время станут клиентами казахстанских поставщиков. Причем они готовы скупать все – крупный и мелкий рогатый живой скот на убой, замороженное мясо говядины, баранины и ягнятины. И конечно, они даже не подумают приобрести товарную партию искусственного мяса, - считает эксперт из минсельхоза.



Аналогично и Китай, который недавно провел череду инспекций по мясоперерабатывающим заводам Казахстана, готов покупать нашу мясную продукцию. Но прежде всего говядину и свинину, с учетом, что это будет максимально чистый "протеин" без излишнего содержания антибиотиков и прочих химических препаратов.



- Китайцы никогда не будут иметь дела с компаниями, производящими мясные суррогаты



Напротив, сейчас в КНР все больше усиливается тренд на закуп органической продукции, - подчеркивает Сурганов.



На рынке Евразийского экономического союза, в реестре поставщиков которого зарегистрировано более 2 тыс. компаний-экспортеров из Казахстана, отношение ко всему искусственному и генно-модифицированному соответствующее.



- В ЕАЭС это такой же "волчий билет", как в Китае или странах Ближнего Востока, - утверждает эксперт.



Страны Евросоюза сегодня также ориентируются на потребление органической продукции:



- Для европейцев производимое в Казахстане мясо в средней ценовой категории уже является продуктом премиум-класса. И несмотря на то что мы пока не вышли на рынок Европы, в будущем, каждый год наращивая объемы экспортных поставок говядины, баранины и свинины, мы сможем занять там свою нишу, - оценивает перспективы представитель минсельхоза.



Опять же основные поставщики мяса на рынок Европы – это либо местные внутренние производители (в первую очередь Франция), либо Австралия.



А эти страны известны своей непримиримой позицией по отношению к любым ГМО продуктам



- Перед нами сейчас открыты РФ, Иран, Узбекистан, немного приоткрылся Китай, - добавляет Исламов. - Традиции потребления растительного белка в Иране (чечевица, нут) и Узбекистане (маш, нохат) имеют тысячелетние корни. И все потому что пригодных пастбищ в этих странах нет, а компенсировать недостаток белка научились с помощью бобовых. Но благополучие населения там растет, что приводит к повышенному росту спроса на мясо.



Аналогичная ситуация с Китаем. В абсолютных цифрах потребление сои там крупнейшее в мире. Да и первый заменитель мяса - тофу - был придуман именно там.



- По мере роста благосостояния населения КНР будет расти и стремление приобретать не суррогат, а настоящее мясо,



- согласен Исламов с представителем минсельхоза.



США – двигатель всего искусственного

- Мало кто действительно вникает в культурно-исторический контекст. Идея производства искусственных продуктов питания прижилась и воплотилась в жизнь в основном в США, - подчеркивает Сурганов.



Сама идея искусственной еды стала возможной благодаря действию на американском рынке в течение последних 100 лет крупных компаний – корпораций, наподобие Monsanto. Сейчас она, кстати, вошла в известный немецкий концерн BAYER. Но это была многоотраслевая ТНК, которая производила лекарства, разрабатывала химическое оружие и в качестве дополнительного проекта взялась за научные разработки в сфере ГМО.



- Как видите, даже производство генно-модифицированных продуктов питания – это сложный трудоемкий научный процесс. Его могут потянуть лишь диверсифицированные холдинги, базирующиеся на многолюдном рынке, - говорит Сурганов.



И если в США сложился рынок сбыта для подобной продукции, во всем остальном мире такие традиции и такой рынок не сформировались. Например, вся Европа, Латинская Америка, Австралия, Ближний Восток, Китай и постсоветское пространство – это совсем другие рынки и другие культурно-исторические традиции питания.



- При этом даже в самих Штатах просто так разгуляться лобби производителей ГМО не дадут



Поскольку наряду с бедной частью общества есть большой класс зажиточных американцев. А они предпочитают настоящие продукты, organic food, - считает представитель минсельхоза.



Производство искусственного мяса – это такой же бизнес-стартап, как и выращивание ГМО.



- Я не исключаю, что проект может выстрелить, но ареал его распространения окажется жестко ограничен культурными и географическими рамками. По сути, он будет для категории бедных, которые и сегодня являются основными потребителями генно-модифицированной продукции в США", - прогнозирует Сурганов.



При этом настоящие продукты – еда для среднего класса, а organic food - для обеспеченных слоев общества.



- Казахстанские производители работают для широкого среднего класса. К тому же мы пытаемся пробиться в более дорогостоящий сегмент продаж, - говорит о казахстанской нише на мировом рынке представитель минсельхоза.



Мясная коалиция

- Промышленным группам крупных мясных производителей в США, мягко говоря, проект мяса из пробирки не понравится. Скажу больше, одна из компаний - Tyson Foods Inc - уже тесно работает с Казахстаном.



Ее руководство настоятельно рекомендует нам сосредоточиться на производстве высококачественного органического мяса, с которым можно будет с хорошей маржой зайти на рынок Европы, - говорит Сурганов. - Потому что



на рынке Евросоюза с каждым годом будет увеличиваться спрос не только на настоящее мясо,



но и на произведенное без остаточного нахождения в нем микрочастиц химикатов или антибиотиков.



Спасет ли искусственное мясо экологию?

- Многие из вышеперечисленных стартапов просто манипулируют фактами, - считает Исламов. - Возьмем пресловутые 30% зерна. Надо понимать, что не все зерно соответствует качеству, подходящему для употребления человеком. Так почему бы его не скормить животным?



Поговорим о законе сохранения белка. В самом общем смысле белок - это азот. Он может быть использован как структурная единица растений и живых организмов. Лошадь ест только тот белок, что содержится в траве (это примерно 7-9%). Но благодаря длине кишечника это животное способно извлечь из травы почти все.



- Наш же кишечник - нечто среднее между кишечником льва и коня и больше похож на ЖКТ медведя. Но надо понимать, что животные в большинстве своем пасутся именно на тех участках, где земледелие в принципе экономически нецелесообразно.



Таким образом, поедая животных, мы утилизируем ту зеленую массу, которая бы просто сгнила или сгорела, - резюмирует эксперт.



13.02.2019

Елена Брицкая

