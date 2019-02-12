Сочинский суд обязал издание The Insider удалить статью о рыбалке Дмитрия Медведева в Кавказском заповеднике

19:53 13.02.2019

В статье рассказывается об отдыхе чиновников, силовиков и судей на охраняемой природной территории.



The Insider должно удалить статью и все ее перепечатки, опубликовать опровержение и возместить моральный ущерб директору Кавказского заповедника Сергею Шевелеву. Именно он подал жалобу в суд, оценив размер компенсации в 117 тысяч рублей. Впрочем, по решению суда Шевелев должен получить лишь 10 тысяч, да и то, лишь в том случае, если изданию не удастся обжаловать этот пункт в апелляционной инстанции.



В тексте, опубликованном год назад, рассказано о том, как в заповедник на охоту и рыбалку регулярно приезжают федеральные судьи, сотрудники ФСБ и высокопоставленные чиновники. Об этом изданию рассказала бывшая жена Шевелева. На охраняемой территории, по ее словам отдыхал Дмитрий Медведев, а для Владимира Путина здесь незаконно отстроили целый комплекс под названием "Лунная поляна".



В конце 90-х ЮНЕСКО включило Кавказский заповедник в список Всемирного наследия. Эта территория является домом для десятка видов краснокнижных животных.