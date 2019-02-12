 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США и Израиль вместо мира предлагают Палестине апартеид, - Саиб Эрекат
21:17 13.02.2019

Международное сообщество должно вмешаться в сложившуюся ситуацию. Не стоит ожидать того, что Трамп сможет подписать какое-либо мирное соглашение между Палестиной и Израилем

В начале декабря 2017 года администрация президента США Дональда Трампа признала Иерусалим столицей Израиля. Затем Белый дом закрыл палестинскую миссию в Вашингтоне, переместил посольство США в Иерусалим и прекратил оказывать гуманитарную помощь палестинским беженцам. Несмотря на все эти шаги, нам, представителям Палестины, продолжают говорить о том, что США действительно стремятся к заключению мира, а единственной проблемой является нежелание самой Палестины заключить мир, пишет Саиб Эрекат в статье для издания Project Syndicate.

Никто не может упрекнуть Палестину в том, что она не стремилась к продуктивным переговорам с США. Представители Палестины провели почти 40 встреч в течение 2017 года и ответили на все вопросы, а также предложили свое видение урегулирования на основе концепции "двух государств". Однако американские посланники каждый раз отказывались рассматривать те или иные вопросы по существу. Фактически накануне визита президента Палестины Махмуда Аббаса в Вашингтон администрация Трампа нарушила свое обязательство не предпринимать односторонних шагов. Несмотря ни на что, Вашингтон объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Какой бы ни была причина - идеологическая предвзятость или отсутствие дипломатического опыта, а может и то, и другое - команда Трампа в конечном итоге полностью лишила себя возможности играть позитивную миротворческую роль.

Такие официальные представители США, как вице-президент Майк Пенс, посол Дэвид Фридман, специальный посланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт и старший советник Трампа Джаред Кушнер, идеологически привержены колониальному видению Израиля. Судя по обращению Пенса к израильскому парламенту в 2018 году, можно предположить, что у Израиля есть "божественный мандат", который позволяет ему нарушать права жителей Палестины. Подобная позиция администрации Трампа привела лишь к одному результату: укреплению позиций экстремистов в регионе.

В целях защиты возможного справедливого и устойчивого мира палестинское руководство провело встречи с мировыми лидерами. Палестина обратилась в Совет Безопасности ООН, предложив мирную инициативу, основанную на международном праве. Однако для администрации США международное право, похоже, кажется "оторванным от действительности". В США, наверное, считают, что у палестинского народа нет чувства собственного достоинства и национальной гордости.

В настоящее время продолжают говорить о планах по "содействию будущему миру и безопасности на Ближнем Востоке". В Варшаве состоится конференция по вопросам мира и безопасности на Ближнем Востоке, в которой представители Палестины не собираются участвовать. Палестина не уполномочила никого выступать от ее имени на конференции в Варшаве. Несмотря на усилия США по содействию нормализации дипломатических отношений между арабскими государствами и Израилем, никакие инициативы не будут приняты. Полная нормализация отношений с Израилем произойдет только после того, как будет достигнуто соглашение об окончательном статусе и Израиль откажется от контроля над всеми арабскими территориями, оккупированными с 1967 года, включая сирийские Голанские высоты и палестинский Восточный Иерусалим.

У Израиля есть сильный союзник, который разделяет его идеологическое видение по многим вопросам. Но игнорирование фактов, особенно прав жителей Палестины, ни к чему хорошему не приведет. Администрация Трампа, похоже, считает, что прекращение выплат стипендий палестинским студентам, отказ от финансирования проектов по водоснабжению и поддержки палестинских больниц в Иерусалиме заставит жителей Палестины сдаться. Мы можем напомнить США слова известного борца с апартеидом Десмонда Туту: "Израиль никогда не добьется подлинной безопасности, притесняя других людей. Истинный мир в конечном итоге может быть построен только на справедливости". Справедливость начинается с уважения закона.

Независимо от того, действительно ли правительства США и Израиля считают, что они исполняют божественное предназначение, отказывая палестинскому народу в его правах или просто умиротворяя экстремистов, их действия не могут предопределить конечный результат. Вам не нужно быть экспертом по внешней политике, чтобы понять, что их цель состоит не в том, чтобы положить конец оккупации или обеспечить равные права всем гражданам единого демократического государства. Наиболее предпочтительным вариантом для них является апартеид.

Таким образом, ключевой вопрос заключается в следующем: разумно ли предоставлять США возможность определять будущее Ближнего Востока? Реализация концепции "двух государств" требует конкретных мер, которые заставили бы Израиль прекратить многолетнюю оккупацию. В первую очередь необходимо заблокировать источники финансирования строительства израильских поселений, начиная с банков и заканчивая "благотворительными" организациями.

Международное сообщество должно вмешаться в сложившуюся ситуацию. Не стоит ожидать того, что Трамп сможет подписать какое-либо мирное соглашение. Нельзя тратить время впустую, это приведет лишь к усилению израильского апартеида и уничтожит любые шансы на политическое урегулирование в обозримом будущем.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550081820
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