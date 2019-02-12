На Украине лучше иметь дело с человеком, которому мы не доверяем, - Захар Прилепин

21:18 13.02.2019

Прилепин о будущем президенте Украины: "Лучше иметь дело с человеком, которому мы не доверяем"



Соседи демонстративно и юридически обозначили свой курс - прочь от России на Запад.



О том, чем грозит это нашей стране, что ждать от выборов президента Украины, спецкор "КП.ру" поговорил с писателем Захаром Прилепиным.



- Депутаты Рады приняли решение изменить Конституцию страны и внесли в нее поправки - осталось их только подписать действующему президенту, и нет сомнений, что Порошенко эти изменения утвердит.



Поправки утверждают политический курс Украины - интеграция с НАТО и Евросоюзом. Конституция - основной Закон для страны, то есть Украина для нас потеряна уже окончательно?



- У нас есть такая соседняя страна - Грузия. Она имела такой же курс. Есть Молдавия. Но до сих пор в состав НАТО не удавалось включить страны, имеющие территориальные проблемы, - Южная Осетия и Абхазия, Приднестровье, Донбасс.



Поэтому эти действия пока можно рассматривать в контексте предвыборной кампании Порошенко, который полагает, что примерно 20% украинских избирателей покупаются на такую риторику. Порошенко хочет задействовать этих людей на выборах, показывает, что от него ожидать.



- Почему украинцы до сих пор не поняли, что НАТО и Евросоюз - это такая морковка для ослика. Их этой морковкой морочат уже пять лет. Сколько было разговоров о поставках западных вооружений в ВСУ?



В реальности - получили английские бронетранспортеры, которые на горку залезть не могут (20 штук полубронированных машин "Саксон", списанных из британской армии за некондиционность - прим. ред.), и несколько "Джавелинов". Как целая страна уже пять лет может жить иллюзиями и обещаниями?



- Что на Украине, что в России определенный процент электората подвержен манипуляциям. У нас, например, есть партия, либерально-демократическая, которая агитирует за одни вещи, а делает вторые и третьи.



И тем не менее, они получают достаточное количество голосов на одной только риторике. Могу напомнить, что в свое время господин Жириновский спас Ельцина от импичмента, при этом он "за бедных и за русских".



Да, думаю до 70% украинцев считают, что Порошенко отвратительный президент, но для второго срока ему достаточно получить лишь 20 процентов голосов. И он работает с людьми, которые готовы поверить в Евросоюз и НАТО.



Вот некорректный и даже обидный пример. Донбассу, например, никто не обещает, что он войдет в состав России. При этом люди живут с этой верой!



В России же тоже были такие иллюзии, стремились вписаться в "западный мир" или "европейское сообщество". С 1991 года по 2000 год больше десяти лет изживали эти иллюзии, хотя их катастрофические последствия были очевидны - бандитизм, нищета, бомжи. И война была на своей территории. Не будем недооценивать ресурсы терпения у наших славянских братьев.



- Неделю назад я говорил с мудрым и очень смелым для нынешних украинских реалий политологом Погребинским. И он, оценивая кандидатов в президенты, сказал, как приговорил - "пророссийских там нет". Что, совсем нет надежд?



- Я думаю, у России есть некие договоренности со всеми кандидатами в президенты, вплоть до Порошенко. Это нормально и совсем не значит, что Россия какая-то беспринципная. Она просто играет на всех досках, как США.



И даже если бы был пророссийский кандидат, условно, мы могли бы получить абсолютно антироссийский результат, как с Януковичем. Нас просто кинут или обманут, не буду уж поминать особенности менталитета наших собратьев. Мне кажется, на Украине лучше иметь дело с человеком, которому мы не доверяем.



Дмитрий Стешин