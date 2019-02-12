Страны ОПЕК снижают производство. Казахстан и Россия ведут свою игру

21:27 13.02.2019

Захар Мостовой



Генсек ОПЕК убедил участников и партнеров организации выполнить обещания и сократить добычу нефти ради баланса на мировом рынке.



В прошлом месяце члены Организации стран-экспортеров нефти – во многом благодаря усилиям Саудовской Аравии – всерьез взялись за очередной виток сокращения производства, пишет Bloomberg. Однако несколько участников картеля, а также такие его партнеры, в том числе Казахстан и Россия, помедлили в реализации договоренности.



Саудиты делают ход



- Снова королевство Саудовская Аравия демонстрирует свое лидерство и показывает пример, - заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо, убедив всех членов "полностью и своевременно" выполнить свои обязательства.



Альянс из 24 государств, называемый ОПЕК+, сформировался два года назад. Сейчас над странами-участницами нависла угроза перепроизводства и избытка поставок. Что приведет к падению цен на нефть. Хотя начальная стадия переговорного процесса, начатая в 2017 году, была успешной, вскоре все обернулось самым сильным падением нефтяных котировок за последние годы. До сих пор цены не вернулись на прежний уровень.



Сырая нефть по сей день почти на 28% дешевле, чем была в октябре. Глобальный экономический спад снижает спрос. При этом в США производители сланцевой нефти ставят новые рекорды.



Впрочем, во вторник на торгах в Лондоне цены подросли на два процента. И все из-за заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о планах королевства сократить производство еще сильнее. Баркиндо не преминул упомянуть этот факт в своем обращении к членам ОПЕК.



- Мы увидели позитивный ответ рынка – доверие инвесторов растет, затраты себя окупают, - сказал генсек организации. – Мы все выиграем от здорового сбалансированного рынка, а также платформы, которая позволяет сделать выгодные для производителей и потребителей инвестиции.



Россия тянет и откладывает



Россия, крупнейший производитель нефти из числа стран, не входящих в ОПЕК, сдвинула график выполнения обязательств на месяц без объяснения причин. Как заявил министр энергетики Александр Новак, полное согласие Москвы не будет получено раньше мая. Еще недавно он утверждал, что процесс завершится в первом квартале 2019 года.



Казахстан, еще один член альянса, вместо попыток сократить производство объявил о росте объемов добычи в январе.



Республика фактически пренебрегла взятыми обязательствами, существенно увеличив производство за последние два года



Кажется, что и Россия дрогнула в своей приверженности партнерству на нефтяном рынке.



- Сейчас не ведется существенных дискуссий для официального оформления сотрудничества России с ОПЕК, - подчеркнул Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.



Это заявление прозвучало на фоне предстоящей встречи представителей стран-участниц картеля, на которой будет обсуждаться долгосрочное партнерство. Тем не менее Баркиндо выразил уверенность, что организация продолжит работать над достижением общей цели:



- Наша главная задача – получить гарантии, что в 2019 году и далее нефтяной рынок будет оставаться сбалансированным. У меня нет сомнений, что мы будем непоколебимы в стремлении к этой цели.