 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему Узбекистан не спешит присоединяться к ЕАЭС? Ч.1, - О.Сидоров
00:31 14.02.2019

Почему Узбекистан не спешит присоединяться к ЕАЭС? (Часть 1)

Олег Сидоров

Торговля республики ориентирована преимущественно на внешний рынок, нежели на рынок интеграционного объединения.

Несмотря на популяризацию интеграционных объединений и провозглашаемых перспектив для членов межгосударственных союзов, Ташкент выбрал свой путь. Сделав ставку на двустороннее сотрудничество,

Узбекистан становится региональным лидером в негласном соревновании по темпам роста внешней торговли

По итогам января-декабря 2018 года внешнеторговый оборот республики составил $33,8 млрд и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 на 27,3%. Темпы роста экспорта - 13,6% с общим объемом $14,3 млрд, импорта - рекордные 39,6% и $19,6 млрд. Такой динамики роста товарооборота не наблюдается ни у одной из республик Центральной Азии.

Особенно обращает на себя внимание декабрь 2018. По сравнению с ноябрем тогда был отмечен рост экспорта товаров и услуг на $1,9 млрд. Правда также увеличился и объем импорта товаров и услуг (на $392,5 млн).

Порядок стран с наибольшим удельным весом в товарообороте республики в январе-декабре 2018 года остался без изменений.

Динамичные двустороннние отношения

Вызывает интерес динамика развития двусторонних торговых отношений Узбекистана с рядом крупных стран. Так, если в 2014 году его товарооборот с Китаем составлял $4 520,4 млн, в период с января по декабрь 2018 этот показатель вырос практически в 1,5 раза (до $6 427,8 млн).

Несколько иная ситуация с Россией. Если в 2014 году товарооборот с ней был $5 858,5 млн, в январе-декабре 2018 снизился до $5 730,6 млн.

Аналогичную тенденцию можно наблюдать и в товарообороте между Узбекистаном и Казахстаном. Так, в 2014 году он составил $3 496,4 млн, а в период с января по декабрь 2018 опустился более чем на $400 млн, достигнув планки в $3 022,5 млн.

А вот товарооборот с Турцией, Германией, Республикой Кореей и Японией продемонстрировал значительный рост

Наиболее показательным в этом плане стала Япония. За 4 года товарооборот с этой страной вырос практически в 3,7 раза, достигнув планки в $700,4 млн.

Таким образом, динамика развития двусторонних торговых отношений Узбекистана свидетельствует, что республика довольно комфортно чувствует себя в выбранной схеме торговых отношений, позволяющих наращивать экспортный потенциал.

Помимо этого, руководство страны понимает, что двусторонние торговые отношения регламентированы довольно ограниченным пакетом документов, нежели отношения внутри любого регионального объединения. Там договоры, соглашения, инструкции, их согласование и приведение "к общему знаменателю" между всеми членами объединения требует времени и усилий, которые не всегда могут носить оправданный характер.

Нюансы политики

Одним из залогов успеха во внешней торговле стала позиция Ташкента, выбравшего протекционизм - в отличие от других республик региона, придерживающихся политики свободной торговли.

Узбекистан сосредоточил свои усилия по следующим направлениям:

реализация политики защиты национальной экономики от "западной" (зарубежной) конкуренции;
исключение господства рыночных отношений;
регламентация деятельности и иностранных компаний;
защита национальных товаропроизводителей от иностранной конкуренции и т. д.

Принятые меры позволили избежать неравноправной конкуренции со стороны более сильных государств, тем самым минуя экономический застой и подверженность республики глобальным финансовым кризисам.

И сегодня внешнеторговый режим Узбекистана характеризуется довольно высоким уровнем импортного протекционизма. Стоит отметить, что РУ не является одиноким в своем стремлении защитить внутренний рынок. Ведь протекционизм активно применяется не только развивающимися, но и промышленно развитыми странами, включая США, страны Западной Европы и Китай.

Плюс диверсификация экономики

Проводимая Ташкентом политика протекционизма способствовала развитию отдельных отраслей производства. Меняется сырьевой характер производства, происходит его диверсификация. Как итог, отмечается снижение в экспорте доли хлопкового волокна.

Так, если в 2015 Узбекистан экспортировал 503,8 тыс. на $736,1 млн, то через 3 года было отправлено уже в 4,4 раза меньше (115,6 тыс. тн - $222,1 млн).

По итогам января-декабря 2018 доля хлопкового волокна в общем объеме экспорта Узбекистана составила 1,6%, значительно снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2017. К слову, в 2015 от его общего объема экспорта доля составляла 5,9%.

Снижение экспорта хлопкового волокна отмечается ежегодно: это говорит о системности проводимых мероприятий по диверсификации.

Параллельно с этими мерами

отмечается рост экспорта товаров с высокой степенью обработки, в том числе новых автомобилей и электроники

Показательным в этом плане стал 2018. Тогда за период с января по декабрь удельный вес товаров в составе экспорта составил около 78,7%. Из них:

энергоносители и нефтепродукты – 18,7%,
черные и цветные металлы – 8,2%,
продовольственные товары – 7,7%.

При этом рост объема экспорта республики составил 13,6% - $14,3 млрд.

Проводимые реформы позволили создать благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса, включая компании, которые намерены поставлять свою продукцию на внешние рынки. Так, по итогам января-декабря 2018 число узбекских предприятий, занимающихся экспортом товаров, по сравнению с аналогичным периодом 2017, выросло на 446 единицы, достигнув 3 509.

Реализуемая Ташкентом внешнеэкономическая стратегия позволила создать условия к постепенному переходу от импортозамещения к экспортной ориентации.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550093460
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