 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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The Independent: У Зеленского огромные шансы стать президентом Украины
00:33 14.02.2019

Недоверие большинства украинцев к старой гвардии политиков сыграет в пользу Зеленского на предстоящих выборах.

В Украине стартовала самая непредсказуемая президентская кампания в истории и комик Владимир Зеленский выглядит лучше всех из 44 кандидатов в президенты Украины в условиях массовой апатии среди украинцев.

Как пишет The Independent, предвыборная кампания Зеленского основана на привлечении недовольных избирателей и его главное преимущество заключается в узнаваемости. Все это благодаря популярности коммедийного коллектива "Квартал 95" и главной роли в сериале "Слуга народа". Образ чужого и постороннего человека, врывающегося в политику, подпитывает популярность Зеленского.

Почему украинцам нужно готовиться к президенту ЗеленскомуНесмотря на отсутствие политического опыта, Зеленский проявил политическую интуицию, сосредоточившись на позитивных вопросах повести дня. Это резко контрастирует с агрессивной патриотической кампанией Порошенко, направленной против Тимошенко, и столь же агрессивной популистской позицией Юлии Владимировны, направленной против Порошенко.

Единственный фактор, играющий не в пользу Зеленскому, это его потенциальный электорат – молодежь и протестные избиратели, который трудно назвать дисциплинированным, поэтому их приход на выборы под большим вопросом.

Тем не менее, недоверие большинства украинцев к старой гвардии политиков, как раз и сыграет в пользу Зеленского и его шансы занять пост президента оцениваются украинскими экспертами и политологами на уровне 25%.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский ранее заявил, что в случае его победы на выборах он, в первую очередь, внесет в парламент законопроекты об импичменте и снятии депутатской неприкосновенности.

Источник - Главред
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550093580
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