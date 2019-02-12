Как экономика повлияла на всю историю Казахстана. Ч. 1, - Е.Скалей

00:37 14.02.2019 Евгения Скалей



Каким образом одна из отраслей экономики может оказать влияние на историю, а то и на ход разных исторических процессов и событий? Приступаем к публикации цикла материалов историка и эксперта ИМЭП при Фонде Первого Президента РК Радика Темиргалиева. На примере истории Казахстана он позволяет читателю взглянуть на прошлое под другим углом и способствует более полному и рельефному восприятию отечественной истории.



В статье "Семь граней Великой степи" глава государства специально отметил необходимость модернизации исторического сознания казахстанского общества. Эта задача не может быть выполнена без новых, нестандартных и оригинальных исторических исследований, написанных в доступной и интересной форме.



Предлагаем вашему вниманию необычный рассказ об истории общества сквозь призму истории традиционного животноводства.



Часть 1. Кочевой мир



История казахского народа в доиндустриальную эпоху прочно связана с кочевым скотоводством. Даже само освоение большей части территории Казахстана в древности осуществлялось пастушескими племенами. Их предшественники-андроновцы жили в поселках только на берегах рек и озер, где в небольших масштабах занимались выращиванием растительных продуктов и разведением животных.



Только приручив лошадь, овладев искусством верховой езды и перейдя от придомного скотоводства к кочевому, древние люди в начале первого тысячелетия до н. э. сумели покорить огромные степные территории, полновластными хозяевами которых ранее были лишь многочисленные стада сайгаков, куланов и охотившихся на них хищников.



Это не был выбор из нескольких альтернатив, это был единственный путь освоения засушливой, преимущественно пустынной и полупустынной страны



Только скотоводство позволило людям использовать имеющиеся природные ресурсы. И это была крайне сложная задача.



Долгим путем проб и ошибок



В этой связи А. Тойнби писал:



"Если земледелец производит продукцию, которую он может сразу и потреблять, то кочевник, подобно промышленнику, тщательно перерабатывает сырой материал, который иначе не годится к употреблению…



Кочевник пользуется естественными выпасами, скудная и грубая растительность которых непригодна для человека, но приемлема для животных. Человек же получает молоко и мясо животных, использует их шкуры для одежды".



Людям потребовалось несколько столетий, чтобы:



вывести приспособленные к местным природно-климатическим условиям породы животных;

выработать оптимальную систему перекочевок, позволявшую эксплуатировать ту или иную территорию в конкретное время года;

изучить звездное небо и научиться ориентироваться в степи;

овладеть искусством обнаружения и добычи воды;

выработать рецепты консервации мясных и молочных продуктов;

научиться изготавливать переносные, но при этом достаточно комфортные жилища.



Помимо этих очевидных вещей требовалось также множество других знаний и умений, позволивших человеку одержать победу над Степью.



Потомки смельчаков, долгим путем проб и ошибок научившихся выживать в степи, получили свою награду. Скот на просторах Великой степи размножался на глазах. Не особенно экономя и расходуя часть скота на питание и другие нужды,



древние кочевники могли ежегодно увеличивать размер своего стада на 40-50%



Грубо говоря, человек, имевший стадо в 100 овец, через десяток лет при благоприятных обстоятельствах мог превратиться в хозяина нескольких отар общей численностью в 3-4 тысячи голов.



Сообщества древних номадов быстро превратили Великую Степь в крупнейший на планете регион животноводства. Количество скота на территории Казахстана изумляло иноземных посланников, путешественников и купцов.



"В Усуни много лошадей, богатые люди имеют от 4 до 5 тысяч лошадей" , – описывал на рубеже II-I веков до н. э. древнее кочевое государство, занимавшее территорию Жетысу, легендарный китайский историк Сыма Цзянь.



Арабский путешественник Ибн Фадлан, побывавший в X веке на территории Западного Казахстана, считал необходимым сообщить своим читателям поразительный для них факт:



"Ведь я видел из (числа) гузов таких, что владели 10 000 лошадей и 100 000 голов овец".



"Они очень богаты скотом: верблюдами, быками, овцами, козами и лошадьми. Вьючного скота у них такое огромное количество, какого, по нашему мнению, нет и в целом мире", - вторил своим предшественникам посланник Папы Римского Плано Карпини в XIII веке.



Сила кочевого мира



Кочевое общество тотально зависело от скотоводства.



Абсолютно все в жизни людей было подчинено главной цели – сохранению, приумножению или восстановлению стада



Это был даже не существенный фактор, а первопричина, объясняющая логику основных исторических процессов и событий в истории номадов.



Исчислявшееся миллионами поголовье лошадей, пасущихся в степи, позволяло степным каганам без затруднений формировать конные армии, повергавшие в ужас противников своими стремительными походами и молниеносными маневрами на поле боя.



Сами кочевники, с детства овладевая искусством верховой езды, охраняя свои стада от хищников и врагов, росли как сильные, выносливые и смелые воины, превосходно владевшие всеми видами оружия.



Чтобы превратить скотоводов в армию, нужен был только лидер, способный обуздать степную вольницу, подчинить ее своей воле и направить на достижение конкретной цели.



Тюркские всадники



Монархи земледельческих государств таких возможностей не имели. Вчерашних землепашцев необходимо было долго обучать, а попытки увеличить численность кавалерийских частей нередко опустошали казну и опутывали корону долгами.



Не мясом единым



Но сила кочевого мира одновременно являлась и слабостью. Скотоводство, которое позволяло кочевникам господствовать над обширными и густонаселенными земледельческими регионами, было неотъемлемо связано с высокими рисками.



Рачительный крестьянин благодаря запасам растительной продукции мог пережить 2-3 неурожайных года. К примеру, зерно или муку при соблюдении определенных требований можно хранить несколько лет. Срок хранения соленого, копченого или сушеного мяса не превышает нескольких месяцев.



Один джут, одна засуха, одна эпидемия могли сделать из вчерашнего бая нищего и пустить по миру целое племя



После таких катаклизмов с исторической сцены сходили даже могущественные кочевые державы.



Кроме того, важнейшей потребностью для кочевников-скотоводов являлся обмен товарами с земледельческим населением. Степные мастера умели изготавливать прекрасные вещи из собственного сырья – кожи, шерсти, пуха, меха.



Элемент сакского украшения



"Их кафтаны сделаны из овечьей кожи, они окрашиваются в разные цвета и становятся похожими на атлас. Их привозят в Бухару, где продают по той же цене, что и кафтаны из атласа - настолько они изящны и красивы.



У них есть также удивительные накидки, сделанные из той же овечьей кожи. Они совершенно непромокаемы и не боятся сырости. Это происходит от свойства некоторых растущих там трав, которые служат для обработки кожи", – описывал искусство казахских ремесленников османский историк Сейфи Челеби.



Однако одежда даже из самой искусно выделанной кожи все же не может заменить ткань, необходимую для нательного белья.



Также нужна была растительная пища - в первую очередь, конечно, менее обеспеченным слоям населения. Нормальный кочевник презирал пищу из "травы" и спокойно мог питаться одним мясом, но его хватало не всегда и не всем. А выменяв барана, мясо которого семья съедала, допустим, в течение недели, на мешок зерна, бедняк мог обеспечить своих домочадцев хоть какой-то пищей на целый месяц.



Осенью, когда кочевые тюрки, поднимая пыль до небес, гнали свои огромные стада на рынки южных селений и городов, цена на скот, естественно, падала. Соответственно, это приносило прибыль оседлому населению.



"В стране их нет золотых и серебряных рудников и никаких драгоценных камней, большая часть богатства их – от торговли



с тюрками и разведения скота", – объяснял причины быстрого экономического усиления Хорезма средневековый арабский географ Аль-Истахри.



Дешевизну мяса и скота на территории современного Узбекистана, где находились главные рынки сбыта скота для кочевников из казахских степей, отмечали многие наблюдатели. Тот же Аль-Истахри писал:



"А мясо привозится к ним (в Мавераннахр) от гузов и карлуков и из окрестных мест в количестве большем, чем нужно им".



Бухарский базар в XIX веке



Торговля с Россией и Индией



Чтобы не отдавать плоды своего труда по дешевке, кочевники пытались часто перегонять скот, и прежде всего коней, в дальние страны, где цена на них была выше. К примеру, если в первой половине XIV века цена отличного коня в Дешт-и Кипчаке составляла около 8-10 динаров, в Индии самая дешевая лошадь стоила 100 динаров. Отборные скакуны продавались по 500 динаров и выше.



Вследствие этого кочевники-кыпчаки формировали большие караваны, перегонявшие коней в Индию



Скотоводы Ногайской Орды, занимавшей территорию Западного Казахстана, были главными поставщиками коней в Русское государство.



"Масштабы конского импорта из-за Волги в XV-XVI вв. были столь значительны, что создается впечатление, будто тогда словом "конь" обозначались только лошади ногайской породы", – пишет В. В. Трепавлов.



Но все пути в дальние страны изобиловали трудностями и опасностями даже в редкие времена мира, не говоря о периодах войн. Поэтому большинство скотоводов, избегая высоких рисков, все же предпочитали сбывать сотни тысяч овец, десятки тысяч коней и верблюдов в Сыгнаке, Сауране, Туркестане, Сайраме, Ташкенте, Ургенче, Самарканде и Бухаре.



Торговый дисбаланс сглаживался данью и податями, которые земледельческое население платило степным правителям



А те в свою очередь перераспределяли этот доход среди "подданных".



Продолжение следует Источник - 365info.kz

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