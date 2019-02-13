 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 14.02.2019
13:43  Тайский политикум. Антимонархическая диктатура и монархическая революция, - А.Шпунт
13:42  Революция на Ближнем Востоке: повестка меняется, - А.Эскин
09:28  Постройком 1-й АЭС Узбекистана возглавил Отабек Аманов из "Узтрансгаза"
09:25  Вашингтонские мстители. США уходят из Афганистана для войны с Китаем и Россией, - Билл ван Окен
09:23  Микстура от тропической горячки. Мадуро предлагает Трампу сильнодействующее успокоительное, - Э.Дабагян
09:06  В третий раз на те же "МиГи". Индия готовится приобрести у России два десятка МиГ-29
09:02  ТаджПравительство реорганизует энергохолдинг "Барки точик". Только еще не знает как..
08:58  Эрдоган решился на конфликт с Китаем ради уйгур, - Взгляд
08:49  Расставить точки над Идлибом: саммит в Сочи решит судьбу анклава, - Э.Байназаров
08:46  Назарбаев о своей карьере: "Случайно попал в политику и теперь президент"
08:37  Китайская цензура удаляет в Интернете ссылки на торговую войну
00:37  Как экономика повлияла на всю историю Казахстана. Ч. 1, - Е.Скалей
00:35  Спустя 40 лет после революции Исламская Республика стойко держится, несмотря на недовольство иранцев, - Жорж Мальбрюно
00:33  The Independent: У Зеленского огромные шансы стать президентом Украины
00:31  Почему Узбекистан не спешит присоединяться к ЕАЭС? Ч.1, - О.Сидоров
00:28  "Мне нравится та жизнь, которой я живу", - Д.Медведев о стратегических целях России
Среда, 13.02.2019
21:27  Страны ОПЕК снижают производство. Казахстан и Россия ведут свою игру
21:25  Суверенный интернет придумали не в России. Опыт Китая и Ирана
21:18  На Украине лучше иметь дело с человеком, которому мы не доверяем, - Захар Прилепин
21:17  США и Израиль вместо мира предлагают Палестине апартеид, - Саиб Эрекат
19:53  Сочинский суд обязал издание The Insider удалить статью о рыбалке Дмитрия Медведева в Кавказском заповеднике
19:46  Станут ли казахи есть искусственное мясо? - Е.Брицкая
19:29  Белоруссия осваивает "Новые Шелковый путь". Запущен грузо-поезд Орша-Наньчан
19:25  В Иране неизвестные террористы взорвали автобус с "Стражами исламской революции" - более 20 погибших
18:14  Насекомые умирают по всему миру - ученые предупреждают о катастрофе, - Tages anzeiger
18:10  Абылгазиев - самый лучший премьер-министр в истории Киргизии, - депутат Нышанов (не юмор)
18:06  Европа, пожалуйста, проснись, - Дж. Сорос (истерика)
17:17  Трамп неожиданно обласкал легальных мигрантов, - Ф,Селимова
15:00  Андижанский облхоким понимает Указы Президента с точностью до наоборот, - М.Захидов
14:51  Даже верные коломойцы разосрались. Украина погружается в костер гражданского противостояния, - А.Кочетков
14:44  Перестройка в пустыне: Саудовская Аравия готовится развивать туризм
14:40  Atlantic Council: Чего ожидать от антииранского саммита в Варшаве?
14:38  Сичеслава Украине: почему рада переименовала Днепропетровскую область, - И.Кармазин
14:33  В Мадриде начался суд над 12 лидерами каталонских сепаратистов
12:44  Чудо-кетмень... Кыргызстан предложил Узбекистану совместно поставлять сельхозтехнику на российский рынок
11:14  Финансовый капкан для Османской империи, - А.Волынец
11:08  Забытые герои Советского Туркестана-8. Борис Городецкий - ответсек Сырдарьинского обкома КПТ и полпред в Хорезме
10:19  Русский народ изобрел глобализм и мировую революцию, - В.Повилайтис
10:05  По лоткам! В Узбекистане с 1 марта разрешат старательскую добычу драгметаллов
09:59  Хокимият Ташкента опроверг планы сноса махалли "Лолазор" (Полкушка)
09:49  В Турции арестована еще одна группа (1000 чел!) гюленистов-заговорщиков. Сколько ж их всего?..
09:41  В Тадже куда-то пропал системо-образующий семейный олигарх Алимардон. Тихо казнен?
09:37  На круги своя. Туркменистан не пропускает свыше 100 железнодорожных вагонов с грузами для Таджикистана
09:07  В Бишкеке судят сразу двух бывших премьеров, - В.Панфилова
08:54  В ОПЕК задумались о вечности/ Сокращение нефтедобычи может стать бессрочным, - Т.Едовина
08:44  В КазПарламенте новый член - юрист, аграрий, предприниматель, минсобесовец, "отанец" Альтаев
07:54  Известного росжурика Познера не могут найти судебные приставы
07:03  Apple теряет китайский рынок. Продажи iPhone упали в КНР на 20%
00:41  Что стоит за продажей астанайского "Цеснабанка"? - Д.Ашимбаев
Вторник, 12.02.2019
22:46  Американцы хвастаются как расстреляли из дальнобойной реактивной гаубицы "российских солдат" в Сирии
21:40  Линия развития Таджикистана, - К.Сирожидинов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайская цензура удаляет в Интернете ссылки на торговую войну
08:37 14.02.2019

Вашингтон готов потерпеть с наказанием для Пекина

Председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидают, примет торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина, ведущих переговоры в КНР. Этот жест символизирует стремление держав заключить сделку. О ее возможности намекнул и президент США Дональд Трамп, заявивший, что передышка до 1 марта в установлении повышенных пошлин на китайский импорт может быть продлена. Но компромисс будет временным. Недаром в Сенат США внесен билль об ограничении инвестиций КНР в американский технологический сектор.

С китайской стороны команду переговорщиков возглавляет вице-премьер Лю Хэ, которого американская пресса именует экономическим царем Поднебесной. В конце января он повстречался в Белом доме с Трампом. Теперь наступила очередь Си оказать гостеприимство гостям.

Если такой прием состоится, то это будет символизировать добрую волю двух самых больших экономик мира, их желание скрепить цементом торговую сделку, подчеркивает газета South China Morning Post. Чиновники в Пекине на этой неделе пытаются подготовить пакт, который должен быть утвержден на встрече Трампа и Си.

Два лидера встречались в Аргентине 1 декабря и договорились о 90-дневном перемирии. Время и место нового саммита остаются предметом обсуждения.

Трамп сказал репортерам, что может позволить "соскользнуть" крайнему сроку – 1 марта, когда планировалось поднять пошлины на китайские товары с 10 до 25%. Но китайская сторона держит рот на замке по вопросу о том, как идут за закрытыми дверями переговоры.

Более того, как показало исследование, проведенное Центром изучения журналистики и СМИ в Университете Гонконга, торговая война с США стала темой, которая подвергалась самой жесткой цензуре на популярном в Китае социальном форуме WeChat. Также было ограничено обсуждение санкций против компании ZTE и Мэн Ваньчжоу, финансового директора компании Huawei. А ведь у WeChat более 1 млрд пользователей.

В беседе с "НГ" заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев отметил: "Намек Трампа на то, что крайний срок может быть перенесен на более позднее время, показал, что Америка тоже заинтересована достичь какого-то промежуточного результата. Если бы не было вообще никакого компромисса, то это ударило бы по имиджу Трампа в глазах его избирателей. А что Китай заинтересован в сделке, это все признают. Другое дело, что уже скоро год, как идут споры, кто от нее больше и кто меньше пострадает".

По словам эксперта, в Китае в начале торговой войны были шапкозакидательские настроения, по крайней мере в СМИ. А к концу лета градус полемики стал снижаться. Говорилось не о торговой войне, а о торговых трениях. Было понятно, что и внутри китайского истеблишмента идут дискуссии. Наверняка говорили, что не ожидали, что американцы проявят такую небывалую жесткость.

Вопрос состоит в том, что может быть предметом компромисса. Ведь речь идет не о том, чтобы Китай закупил какое-то количество американского продовольствия и энергоносителей, а о том, кто будет технологическим лидером, считает Карнеев. "Китай начал уже на пятки наступать американцам. Плюс к этому будет очень трудно договориться по такому пункту, как создание какого-то механизма мониторинга структурных реформ китайской экономики. В восприятии обывателя если бы Китай согласился на такой мониторинг, то это выглядело бы как полная капитуляция. Хотя некоторые китайские экономисты говорят: "Мы пойдем навстречу, если имеются в виду такие структурные реформы, которые полезны самой экономике Китая". Проблема в том, кто и как это будет мониторить".

Китайское правительство, конечно, не может потерять лицо и согласиться на каких-то инспекторов. "Помните, в свое время проверяли, есть ли у Саддама Хусейна химическое и атомное оружие. То есть ничего подобного не может быть принято. А в каком виде может – это как раз проблема. Могут ли американцы отойти от части своих требований? Ставки очень высоки", – заключил эксперт.

А в США тем временем не прекращаются попытки на законодательном уровне набросить узду на КНР, стремящейся вырваться в мировые технологические лидеры. Сенатор-республиканец Марко Рубио предложил принять законодательство, которое ограничит и обложит налогами китайские инвестиции в США. Цель – помешать выполнению программы "Сделано в Китае – 2025".

Китай занимается промышленным шпионажем и принуждением американских компаний в КНР к сотрудничеству. Поскольку это делается силами государства, Америке следует принять соответствующие защитные меры, утверждает доклад сенатора.

Владимир Скосырев

13.02.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550122620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис одобрил законопроект об охране и использовании объектов историко-культурного наследия – I чтение
- Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам развития сельских территорий
- Что означает и к чему приведет смена министра МВД – эксперты
- Краткосрочный экономический индикатор в январе 2019г. составил 102,9%
- Фракция "Ак жол" выступила в поддержку отечественных сельхозмашиностроителей
- В акимате Алматы предложили 5 системных мер по поддержке многодетных семей
- Новые назначения
- Казахстан и Маршалловы Острова установили дипломатические отношения
- Ребенка в Казахстане можно содержать на 20 тысяч тенге - депутат Альтаев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  