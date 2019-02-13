Китайская цензура удаляет в Интернете ссылки на торговую войну

08:37 14.02.2019

Вашингтон готов потерпеть с наказанием для Пекина



Председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидают, примет торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов Стивена Мнучина, ведущих переговоры в КНР. Этот жест символизирует стремление держав заключить сделку. О ее возможности намекнул и президент США Дональд Трамп, заявивший, что передышка до 1 марта в установлении повышенных пошлин на китайский импорт может быть продлена. Но компромисс будет временным. Недаром в Сенат США внесен билль об ограничении инвестиций КНР в американский технологический сектор.



С китайской стороны команду переговорщиков возглавляет вице-премьер Лю Хэ, которого американская пресса именует экономическим царем Поднебесной. В конце января он повстречался в Белом доме с Трампом. Теперь наступила очередь Си оказать гостеприимство гостям.



Если такой прием состоится, то это будет символизировать добрую волю двух самых больших экономик мира, их желание скрепить цементом торговую сделку, подчеркивает газета South China Morning Post. Чиновники в Пекине на этой неделе пытаются подготовить пакт, который должен быть утвержден на встрече Трампа и Си.



Два лидера встречались в Аргентине 1 декабря и договорились о 90-дневном перемирии. Время и место нового саммита остаются предметом обсуждения.



Трамп сказал репортерам, что может позволить "соскользнуть" крайнему сроку – 1 марта, когда планировалось поднять пошлины на китайские товары с 10 до 25%. Но китайская сторона держит рот на замке по вопросу о том, как идут за закрытыми дверями переговоры.



Более того, как показало исследование, проведенное Центром изучения журналистики и СМИ в Университете Гонконга, торговая война с США стала темой, которая подвергалась самой жесткой цензуре на популярном в Китае социальном форуме WeChat. Также было ограничено обсуждение санкций против компании ZTE и Мэн Ваньчжоу, финансового директора компании Huawei. А ведь у WeChat более 1 млрд пользователей.



В беседе с "НГ" заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев отметил: "Намек Трампа на то, что крайний срок может быть перенесен на более позднее время, показал, что Америка тоже заинтересована достичь какого-то промежуточного результата. Если бы не было вообще никакого компромисса, то это ударило бы по имиджу Трампа в глазах его избирателей. А что Китай заинтересован в сделке, это все признают. Другое дело, что уже скоро год, как идут споры, кто от нее больше и кто меньше пострадает".



По словам эксперта, в Китае в начале торговой войны были шапкозакидательские настроения, по крайней мере в СМИ. А к концу лета градус полемики стал снижаться. Говорилось не о торговой войне, а о торговых трениях. Было понятно, что и внутри китайского истеблишмента идут дискуссии. Наверняка говорили, что не ожидали, что американцы проявят такую небывалую жесткость.



Вопрос состоит в том, что может быть предметом компромисса. Ведь речь идет не о том, чтобы Китай закупил какое-то количество американского продовольствия и энергоносителей, а о том, кто будет технологическим лидером, считает Карнеев. "Китай начал уже на пятки наступать американцам. Плюс к этому будет очень трудно договориться по такому пункту, как создание какого-то механизма мониторинга структурных реформ китайской экономики. В восприятии обывателя если бы Китай согласился на такой мониторинг, то это выглядело бы как полная капитуляция. Хотя некоторые китайские экономисты говорят: "Мы пойдем навстречу, если имеются в виду такие структурные реформы, которые полезны самой экономике Китая". Проблема в том, кто и как это будет мониторить".



Китайское правительство, конечно, не может потерять лицо и согласиться на каких-то инспекторов. "Помните, в свое время проверяли, есть ли у Саддама Хусейна химическое и атомное оружие. То есть ничего подобного не может быть принято. А в каком виде может – это как раз проблема. Могут ли американцы отойти от части своих требований? Ставки очень высоки", – заключил эксперт.



А в США тем временем не прекращаются попытки на законодательном уровне набросить узду на КНР, стремящейся вырваться в мировые технологические лидеры. Сенатор-республиканец Марко Рубио предложил принять законодательство, которое ограничит и обложит налогами китайские инвестиции в США. Цель – помешать выполнению программы "Сделано в Китае – 2025".



Китай занимается промышленным шпионажем и принуждением американских компаний в КНР к сотрудничеству. Поскольку это делается силами государства, Америке следует принять соответствующие защитные меры, утверждает доклад сенатора.



Владимир Скосырев



13.02.2019