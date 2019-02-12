Назарбаев о своей карьере: "Случайно попал в политику и теперь президент"

08:46 14.02.2019

13 февраля в Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с победителями проекта "100 новых лиц Казахстана", сообщают официальные информационные агентства. На этой встрече Назарбаев рассказал о своей политической карьере, детстве, а также высказал мнение относительно безработной молодежи.



"Вы знаете мою биографию, я был сыном крестьян, ни мой отец, ни моя мама никогда не учились в школе, и таких много в Казахстане. Всего всегда не хватало в послевоенное время. Ну поскольку я на юге вырос, с лета начиная - яблоки, огурцы, помидоры выручали. А может, я из-за этого здоровым стал, что недоедал. Столько жизни бог дал", - рассказал Нурсултан Назарбаев.



По словам Назарбаева, президентом он стал "случайно". "Я старался делать честно то, что у меня было в руках, - эту работу. Меня ценили, меня поднимали, в 19 лет я был передовиком на производстве. Меня комбинат за свои деньги отправил в Карагандинский политехнический университет. Я стал делегатом Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Хельсинки, мне было 20 лет. Выступать научился, случайно попал в политику и теперь президент", - сказал он.



Он также высказался о ситуации с работой для молодежи, которой, по его мнению, много.



"Пришел, говорит, у меня четыре диплома есть, зачем четыре диплома человеку, этим хвалиться разве можно - четыре диплома? Я всегда говорю молодежи, что убирать квартиру не позорно. Правда? Позорно быть безработным и несчастным. Позорно женщинам продавать свое тело, когда столько работы здесь", - также заявил президент.



Проект "100 новых лиц Казахстана" запущен в рамках программы "Рухани жангыру". Цель проекта - поддержка молодых людей, которые внесли значительный вклад в развитие независимого Казахстана. "100 новых лиц" были определены путем голосования.



Этот год в Казахстане объявлен Годом молодежи.