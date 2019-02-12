ТаджПравительство реорганизует энергохолдинг "Барки точик". Только еще не знает как..

09:02 14.02.2019

Реорганизация энергохолдинга "Барки точик" произойдет в более поздние сроки



Реорганизация энергохолдинга "Барки точик" произойдет в более поздние сроки. В апреле прошлого года правительство поручало создать до конца 2018 года на базе Открытой акционерной холдинговой компании "Барки точик" Открытое акционерное общество "Передающие электрические сети" и Открытое акционерное общество "Распределительные электрические сети".



Рустам Маджидзода, начальник финансового отдела "Барки точик" на пресс-конференции 13 февраля объявил, что реорганизация энергохолдинга произойдет в более поздние сроки. По словам представителя компании, причина задержки с исполнением правительственного постановления связана с тем, что Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ слишком долго рассматривает подготовленные энергохолдингом документы об реорганизации.



В настоящее время в Таджикистане действует рабочая группа, которая должна определить имущественные права и обязанности указанных акционерных обществ и представить Госкоминвесту, а также полностью решить организационно – правовые вопросы создаваемых акционерных обществ. Специалисты энергохолдинга говорят, что созданная рабочая группа рассмотрела до конца года лишь несколько основных вопросов, и поэтому решить вопрос об реорганизации "Барки точик" в назначенные сроки не представилось возможным. И до сих пор неизвестно, когда все будет готово и энергохолдинг преобразуют в два акционерных общества.



В постановлении правительства о реорганизации "Барки точик" поручалось министерству энергетики и водных ресурсов совместно с ОАХК "Барки точик" и Налоговым комитетом в трехмесячный срок решить все вопросы и представить предложения правительству страны о приведении нормативных правовых актов в соответствие с постановлением.



В случае реализации правительственного решения "Барки точик" занимался бы только вопросами производства электроэнергии, а две новые компании занялись бы передачей и распределением электроэнергии.



Международные финансовые организации, как Всемирный банк или Азиатский банк развития, неоднократно рекомендовали властям Таджикистана реструктуризировать энергохолдинг, который постоянно критикуется за свою закрытость и большую задолженность за электроэнергию. В соответствии с последними данными, которые привел Мирзо Исмоилзода, руководитель энергохолдинга, общая задолженность "Барки точик" составляет более 23 млрд сомони.