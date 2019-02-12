Микстура от тропической горячки. Мадуро предлагает Трампу сильнодействующее успокоительное, - Э.Дабагян

09:23 14.02.2019

Президент Николас Мадуро лично открыл крупнейшие в истории страны учения "Ангостура-200" и отметил, что солдаты Боливара заставят дорого заплатить американскую империю, если она посмеет коснуться венесуэльской земли. К слову, ангостура – крепкая алкогольная настойка, разработанная в Венесуэле в XIX веке как средство от тропической лихорадки. А 200 – ровно столько лет латиноамериканские народы воюют за независимость.



Решение Мадуро о проведении учений понятно: если США готовят вооруженную агрессию, армия и народ страны должны быть к этому готовы. Так что основная цель – сплочение. Надо отметить, что вооруженные силы страны весьма боеспособны, а главное – поддерживают легитимное правительство. Министр обороны Владимир Падрино Лопес на пресс-конференции подтвердил верность подчиненных Николасу Мадуро.



" После встречи Уго Чавеса с Михаилом Калашниковым в Венесуэле открыли завод по лицензионному производству российского стрелкового оружия "

Техническое оснащение венесуэльской армии позволяет нанести серьезный ущерб любому агрессору во многом благодаря поставкам вооружений и военной техники из России ("Вариант "Пиранья"). Это началось еще при Уго Чавесе, который неоднократно к нам приезжал. После его встречи с Михаилом Калашниковым в Венесуэле открыли завод по лицензионному производству российского стрелкового оружия. Мадуро с успехом продолжил линию сотрудничества. Насколько мне известно, в Каракасе есть и представители нашего Министерства обороны, но не могу утверждать, в каком качестве и с какими конкретными целями.



Что касается вероятности прямой агрессии, усилиями ли Колумбии или самих США, то несмотря на многочисленные заявления о возможности этого, я считаю такое развитие событий почти невозможным. Случись подобное – и народ Венесуэлы забудет, кто за Мадуро, а кто за Гуайдо, и сплотится против внешнего врага. И не только в Венесуэле, а во всех странах континента. Вице-президенту США Майклу Пенсу в ходе его турне по Латинской Америке все политические деятели – и правые, и левые – говорили, что против решения проблемы силовым путем.



Эмиль Дабагян,

ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН

Опубликовано в выпуске № 5 (768) за 12 февраля 2019