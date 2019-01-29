Вашингтонские мстители. США уходят из Афганистана для войны с Китаем и Россией, - Билл ван Окен

09:25 14.02.2019 Специальный посланник администрации Трампа по Афганистану Залмай Халилзад объявил о разработке "рамок" для мирного соглашения с Талибаном. Это свидетельство провала более чем 17-летней "войны с терроризмом". Заявление Халилзада сигнализирует о смене военной и геостратегической политики США.



Халилзад имеет большой опыт в разработке и осуществлении преступной политики США – той самой, которая за последние четыре десятилетия уже привела к гибели миллионов афганцев, одновременно превратив миллионы людей в беженцев. В 1979 году он был близким помощником Збигнева Бжезинского, советника по национальной безопасности в администрации Картера, и проводил "Операцию Циклон". Это было кодовое название тайной войны, организованной Центральным разведывательным управлением. США предоставляли оружие и финансирование на миллиарды долларов моджахедам – группе исламистских боевиков, которая, в конечном итоге, привела к появлению и Талибана, и Аль-Каиды*. Целью этих группировок было свержение поддерживаемого Советским Союзом правительства в Кабуле, а также втягивание СССР в то, что Бжезинский называл как "их собственный Вьетнам". Халилзад продолжал работать при администрации Рейгана, координируя политику Белого дома по продолжению этой кровавой операции.



После жесточайшей гражданской войны, в которой талибы в конечном итоге установили контроль над большей частью страны, Халилзад поступил на работу в качестве "консультанта" в энергетический конгломерат Unocal (ныне входит в корпорацию Chevron) и вел переговоры с талибами по заключению соглашения о трансафганском газопроводе.

В 1996 году он написал меморандум, в котором настаивал на том, что "Талибан не исповедует фундаментализм антиамериканского стиля, практикуемый Ираном. Мы должны ... быть готовы предложить (международно-правовое – С.Д.) признание и гуманитарную помощь, а также содействовать международному экономическому восстановлению", то есть продвигать сделки в интересах "Большой Нефти".



"Основанием для вторжения в Афганистан, как и для войны в Ираке, было стремление США к господству над двумя основными нефтегазовыми регионами"

В 2001 году Халилзад был одним из архитекторов проведенного 7 октября незаконного вторжения США в Афганистан с целью свержения Талибана. Интервенция была якобы местью за теракты 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Настоящим основанием для вторжения в Афганистан, как и для преступной войны в Ираке, начавшейся в 2003-м, было стремление к военному господству США над двумя основными нефте- и газодобывающими регионами на планете – Каспийским бассейном и Ближним Востоком.



Халилзад, надежный проводник этих интересов, в декабре 2001-го был назначен посланником США в Афганистане. Служа империалистическим проконсулом, он работал в Кабуле, чтобы укрепить марионеточный режим Хамида Карзая, кстати, своего бывшего коллеги в Unocal.



Само собой разумеется, Халилзад вряд ли является проповедником мира. И еще неизвестно, станет ли результатом переговоров, которые он вел с высокопоставленной делегацией Талибана в Катаре, вывод из Афганистана 14 000 американских джи-ай и 8 000 военнослужащих из других стран.



Бесспорно то, что заявление Халилзада сигнализирует о смене военной и геостратегической политики США. Это свидетельство провала более чем 17-летней "войны с терроризмом", вторжения в Афганистан и его оккупации. Эта смена – также знак перехода к подготовке военной конфронтации с Китаем, Россией и другими "великими державами", располагающими ядерным оружием.



Как сообщается, Халилзад сказал, что проект "рамочного соглашения", обсуждавшегося в Катаре, предполагает вывод американских войск в течение 18 месяцев в обмен на гарантию, что талибы не позволят Афганистану "стать платформой для международных террористических групп".



Аналогичное требование могло бы быть с еще большим обоснованием предъявлено Вашингтону, который использовал связанных с "Аль-Каидой" боевиков в качестве прокси-сил в своих войнах по смене режимов в Ливии и Сирии, и, по некоторым данным, не был против распространения на Афганистан деятельности ИГ* как противовеса Талибану.

Высокопоставленный американский правительственный чиновник, на которого сослалась New York Times, сообщил: позиция США заключается в том, что вывод американских войск будет иметь место только после того, как Талибан вступит в переговоры с поддерживаемым Вашингтоном правительством в Кабуле и согласится на перемирие и прекращение огня.



В прошлом руководство Талибана отвергало всякие переговоры с кабульским режимом, рассматривая его как марионетку в руках иностранных оккупантов. И эта точка зрения подкрепляется тем, как Халилзад ведет переговоры в Катаре – за спиной коррумпированной клики в Кабуле.



Что произошло за 17 лет прямой интервенции США в Афганистан? По консервативным оценкам, в результате этой войны погибли 175 000 человек, а с учетом смертей от последствий боевых действий и по иным косвенным причинам эта цифра, вероятно, приблизилась к миллиону. Еще миллионы изгнаны из своих жилищ.



Война распространилась по стране в виде бесконечной серии злодеяний – от кровавой расправы талибов над 800 своими пленниками в ноябре 2001 года до дикой эскалации бомбардировок Соединенными Штатами уже при Трампе, когда американские военные самолеты и беспилотники только за первые 10 месяцев прошлого года выпустили почти 6000 ракет по целям в Афганистане.



"В числе погибших в Афганистане 2300 военнослужащих США, искалеченных и раненых в десять раз больше. Уровень самоубийств среди ветеранов достигает 20 человек в день"

В числе погибших и почти 2300 военнослужащих США, а также 1100 других иностранных солдат и множество "частных подрядчиков". Искалеченных и раненых, по меньшей мере, в десять раз больше. Многие из них в результате участия в грязной колониальной войне страдают от посттравматического стрессового расстройства. Кстати, уровень самоубийств среди ветеранов США достигает 20 человек в день.



Что касается материальных издержек, то в результате войны в Афганистане, по самым скромным подсчетам, было израсходовано более 1 триллиона долларов США из ресурсов, которые необходимы для удовлетворения жизненно важных социальных потребностей населения США – от создания рабочих мест и достойного уровня жизни до совершенствования образования и здравоохранения.



"Войну с террором", начавшуюся вторжением в Афганистан, США использовали как предлог для лобового наступления на демократические права внутри своей же страны.



В 2001 году был принят "Патриотический акт", в США внедрили бесконтрольную слежку, "чрезвычайную выдачу", бессрочное содержание под стражей, пытки и военные трибуналы, связанные с Гуантанамо и "секретными тюрьмами" ЦРУ, милитаризацию полицейских ведомств, а также преследование мусульман и иммигрантов. Правительства всего мира последовали примеру США. И все они, подобно Вашингтону, готовятся к столкновениям со своим самым опасным врагом – рабочим классом.



Война, начатая с целью утвердить господство США в богатом нефтью регионе, чтобы военными средствами обратить вспять упадок американского империализма, не достигла ни одной из первоначальных целей. Двуглавое чудовище, которое представляет собой правительство Афганистана, одно из самых коррумпированных в мире, ненавидимо и изолировано, поскольку Талибан контролирует территории больше, чем когда бы то ни было с 2001 года. Что касается стратегических запасов нефти и газа в Центральной Азии, то здесь доминируют Россия и Китай.



И хотя не может быть никаких сомнений в том, что американский империализм будет пытаться по-прежнему оказывать влияние в Афганистане – будь то воздушными бомбардировками, сохранением стратегических баз, таких как в Баграме, или размещением частных наемников, дискуссии о выводе войск связаны со сдвигом стратегии США в направлении военной конфронтации с Россией и Китаем.



Это было изложено в документе "Стратегия национальной безопасности", обнародованном администрацией Трампа чуть более года назад. Там говорится о "конкуренции великих держав" и о противодействии так называемым "ревизионистским государствам", т.е. России и Китаю – о новой оси, реализующей глобальную стратегию США, которая вытеснит "войну с террором".



Внутри правящего истеблишмента США нет таких, кто противостоял бы продвижению страны к новой мировой войне. Напротив. В той мере, в какой внутри Демократической партии, военного и разведывательного аппарата существует оппозиция, отражающая взгляды этих людей, она целиком и полностью стоит на реакционном нарративе о предполагаемом "сговоре" Трампа с Россией и о его неспособности с достаточной силой и настойчивостью продолжать нынешние войны США, особенно в Сирии и Афганистане. В самом деле, в редакционной колонке, опубликованной 28 января газетой "Вашингтон пост", враждебное отношение к переговорам Халилзада с Талибаном основывается на обвинении в том, что война будет закончена "на условиях врага", на предательстве того "политического порядка, который они [силы США] отстаивали на протяжении 17 лет, неся огромные издержки". То, что этот, насквозь прогнивший, "политический порядок" опирается исключительно на иностранные штыки, осталось без упоминания.



Единственный способ положить конец "нескончаемым войнам" американского империализма и предотвратить глобальный катаклизм – наращивание классовой борьбы в США и на международной арене. Условия для развития массового политического движения рабочего класса складываются довольно динамично, и оно способно противостоять империалистической войне и ее причине – капиталистической системе.



Справка "ВПК"

Чрезвычайная выдача ("нерегулярная" или "принудительная" передача) представляет собой похищение и внесудебный перевоз человека из одной страны в другую при финансовой поддержке властей с целью обхода законов о допросах, задержаниях и пытках.



* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

* "Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

* "Исламское государство" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



Публикуется с разрешения издателя (https://www.wsws.org/en/articles/2019/01/29/pers-j29.html)



Билл ван Окен, политик, публицист (Нью-Йорк, США)



Перевод Сергея Духанова, специально для "ВПК" Источник - впк

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550125500

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис одобрил законопроект об охране и использовании объектов историко-культурного наследия – I чтение

- Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам развития сельских территорий

- Что означает и к чему приведет смена министра МВД – эксперты

- Краткосрочный экономический индикатор в январе 2019г. составил 102,9%

- Фракция "Ак жол" выступила в поддержку отечественных сельхозмашиностроителей

- В акимате Алматы предложили 5 системных мер по поддержке многодетных семей

- Новые назначения

- Казахстан и Маршалловы Острова установили дипломатические отношения

- Ребенка в Казахстане можно содержать на 20 тысяч тенге - депутат Альтаев

