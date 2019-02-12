 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Постройком 1-й АЭС Узбекистана возглавил Отабек Аманов из "Узтрансгаза"
09:28 14.02.2019

В Узбекистане назначен глава Дирекции строительства первой атомной электростанции, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Минюста.

"Отабек Аманов назначен директором дирекции строительства Атомной электростанции Агентства по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики", – отметили в министерстве.

Ранее Аманов работал заместителем председателя правления компании "Узтрансгаз" по капительному строительству и снабжению.

Напомним, что возведение первой в стране атомной электростанции будет разделено на три этапа. В ходе первого в 2019-2020 годах будет определено место строительства АЭС, в 2020-2021 годах – планируется разработать технико-экономическое обоснование проекта и с 2022 года приступит к строительству объекта.

После запуска двух энергоблоков мощностью 2,4 ГВт, станция будет ежегодно вырабатывать 18,9 миллиардов кВт/ч, будет создано 2700 рабочих мест, в том числе свыше 1900 на самой станции.

Финансироваться проект будет за счет собственных средств Узбекистана и государственного кредита России. С "Росатомом", выступающим главным подрядчиком проекта, будет заключен EPC-контракт (engineering, procurement and construction).

АЭС будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 поколения "3+" мощностью 1200 МВт каждый, которые отвечают всем требованиям по безопасности Международного агентства по атомной энергии. После ее ввода Узбекистан сможет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу до 14 миллионов тонн и оксидов азота на 36 тысяч тонн.

В результате запуска станции страна будет ежегодно экономить 3,7 миллиарда кубометров природного газа. Даже если экспортировать сэкономленный газ без его переработки, в страну будет поступать 550-600 миллионов долларов в год.

Темир Исаев

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Podrobno.uz
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