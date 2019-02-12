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Революция на Ближнем Востоке: повестка меняется, - А.Эскин
13:42 14.02.2019

Революция на Ближнем Востоке: повестка меняется

Трамп и Нетаньяху строят новый Ближний Восток

Сегодня в Варшаве начала работу двухдневная конференция по Ближнему Востоку, созванная правительствами США и Польши. Семьдесят стран участвуют в вельможном собрании. Семьдесят народов мира. Повеяло библейской традицией.

Мир знал уже Женевскую конференцию по Ближнему Востоку по инициативе госсекретаря США Генри Киссинджера в 1973 году, а также и Мадридскую конференцию 1991 года. Обе они были бедны результатами. Настигшие регион соглашения были по большей части следствием американских миротворческих экспериментов.

Даже не зная еще, к каким решениям и декларациям придут семьдесят участников конференции, это собрание в Варшаве станет историческим событием, поворотным и переворотным в современной истории Ближнего Востока. Проворные уже выставили на первые страницы своих бумажных и электронных изданий фотографию израильского премьера Нетаньяху с министром иностранных дел Омана Юсуфом Алауи. Он сказал главе правительства Израиля: "Это новая эра. На благо всех жителей Ближнего Востока". В течение завтрашнего дня будет еще немало таких фотокартин.

Вспоминаются слова Аркадия Райкина: "Как вспомню, так вздрогну". Лучше не опишешь отношения Израиля к любым международным конференциям по Ближнему Востоку. Когда американский госдеп оказывал в недавнем прошлом давление на Иерусалим, то всегда звучала угроза: не послушаете нас, пойдете на международную конференцию.

Причиной тому было обыкновение сводить любое обсуждение происходящего на Ближнем Востоке к поддержке требования арабской стороны создать на удерживаемых Израилем территориях палестинское государство и к давлению на Израиль уйти со всех земель, занятых в 1967 году. Поспешим сообщить, что Израиль отдал Египту все отвоеванные у него земли еще в 1982 году. История уступок палестинцам заканчивается нынешним тупиком. Она может показаться причастным к фактам неправдоподобным фильмом.

Для точности добавим, что есть еще тлеющая тема отвоеванных у Сирии в 1967 году Голанских высот (менее двух тысяч квадратных километров). Однако при совершившемся за последние годы расчленении Сирии мало кто всерьез может говорить об отступлении Израиля. И никто уж не станет оспаривать тот факт, что двадцать тысяч сирийских друзов живут на Голанских высотах сегодня несравненно лучше, нежели сирийские граждане на самой территории Сирии в любой ее точке.

Нынешняя конференция созвана не для ритуального осуждения Израиля. Это непривычно для званных гостей и для тех, кто проявил безучастие. Там обсуждают горячие точки на Ближнем Востоке: Сирию, Ирак, Йемен. Особое внимание будет уделено роли Ирана в региональных конфликтах. Другая часть обсуждений будет касаться экономического развития и регионального взаимодействия.

С определенной долей осторожности (по причине преждевременности окончательных выводов) можно сказать, что Иран прочно занял место Израиля. Собравшиеся представители арабских стран и восточноевропейских государств разделяют в основном позицию США и Израиля по Ирану. Представители западноевропейских стран проявляют определенную сдержанность и осторожность в данном вопросе. Такое наблюдение заслуживает само по себе вдумчивого внимания. Еще сорок с небольшим лет назад страны Восточной Европы и их арабские партнеры осуждали Израиль в едином порыве, в отличие от стран Запада, США и Ирана. Восклицание "как изменился мир" будет не проявлением провинциальной театральности, а беспристрастной оценкой происходящего.

Резкая критика в адрес американской политики в целом и конференции в Варшаве в частности была оглашена вчера министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе его встречи в Москве с представителями семи радикальных палестинских фракций, нацеленных на уничтожение Израиля. Глава МИДа России подчеркнул, что международная инициатива США и Польши полностью игнорирует главную, по мнению Лаврова, составную ближневосточного конфликта - израильско-палестинский раздор. Именно таким образом он объяснил отказ России участвовать в конференции. Помимо Москвы отказом ответили Иран, Ливан и палестинцы.

Однако можно ли на самом деле считать израильско-палестинское противостояние конфликтом всех конфликтов на Ближнем Востоке? Давайте представим себе, что завтра Израиль отказывается в угоду Лаврову от Иудеи, Самарии и Восточного Иерусалима и передает их ООП, Хамасу и "Исламскому джихаду". Есть ли среди читающих сие хоть один человек, который искренне полагает, что такое развитие событий приведет к миру и покончит с насилием, а не - к обратному результату? И даже если найдутся такие благомыслы, то неужель они полагают, что это как-то повлияет на ситуацию в Сирии, в Ираке, в Йемене, в Ливии?

Ежели решение израильско-палестинского конфликта есть альфа и омега ближневосточного узла, то его разрешение должно бы привести к примирению в регионе. Но кто поверит в то, что очередные израильские уступки дома вернут Сирии целостность, задобрят шиитов с суннитами или иранцев с арабами? И мы еще ни слова не сказали о Турции… Очевидно, что в это не верит никто. Даже министр иностранных дел Лавров. Видимо, это у него привычка и инерция, а также - противостояние любой инициативе США.

Сам факт, что это понимание пришло в Белый дом, а также в арабский мир и к лидерам Австрии, Польши, Чехии, Румынии, Венгрии и других государств Восточной Европы и бывшего СССР, может стать тем самым поворотным и переворотным пунктом. Неспроста ведущий израильский востоковед Гай Бехор предрек, что конференция в Варшаве будет по значимости равна конференции в Сан-Ремо, на которой крупнейшие державы мира признали право еврейского народа на свою историческую родину. Об этом мы сможем судить уже в ближайшие дни.

Авигдор Эскин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550140920
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