Тайский политикум. Антимонархическая диктатура и монархическая революция, - А.Шпунт

13:43 14.02.2019

Антимонархическая диктатура и монархическая революция



Таиландский избирком запрещает принцессе выдвигаться на выборах главы государства. Но вряд ли это остановит Джули Дженсен и Уболратану Махидол



Избирательная комиссия Таиланда заявила в среду, 13 февраля, что запускает процесс юридической дисквалификации партии "Тай Ракша Чарт", которая выдвинула принцессу Уболратану Раджаканьи Сиривадханы Барнавади, старшую сестру короля, своим кандидатом в премьер-министры.



Хотя "Тай Ракша Чарт" объявила о выдвижении принцессы только 8 февраля, этого политического союза аналитики ждали уже давно. "Партия выдвигает принцессу в качестве единственного кандидата", - заявил журналистам лидер партии Причапол Понгпанич после регистрации кандидата своей партии в избирательной комиссии. "Она знающая и очень подходящая. Я считаю, что не будет никаких юридических проблем с точки зрения ее квалификации, но мы должны ждать, пока Избирательная комиссия одобрит ее кандидатуру" - добавил Причапол Понгпанич на встрече с журналистами.



24 марта в Таиланде пройдут всеобщие выборы, первые из них после военного переворота в 2014 году. Все наблюдатели сходятся во мнении, что на этих выборах состоится ожесточенная битва между действующим премьер-министром, поддерживаемым военными, роялистом Прайутом Чан-оча и сторонниками Таксина Чиннавата.



В том, что оппозиция роялисту Чан-оча делала ставку на принцессу, есть парадокс только на первый взгляд. Внутри монаршей семьи давно сформированы две принципиально разные позиции по роли и месту монарха в современном Таиланде. Глава государства, король Маха Ваджиралонгкорн неоднократно высказывался о том, что королевская фамилия должна быть "выше политики". Его старшая сестра, энергичная и напористая принцесса Уболратана, придерживается прямо противоположной точки зрения. И, раз монарх блокирует ей путь в политику как принцессе, миссис Джули Дженсен (это ее "общегражданское" имя, принятое после замужества) пробует войти в нее как государственный лидер.



С другой стороны, союз выгоден и сторонникам Таксина Чиннавата. С 2005 года, когда горожане, в основном из представителей среднего класса и городских властей, начали протестовать против правления Чиннавата, объединяющий призыв сил против Таксина состоял в том, чтобы "защитить монархию". Первые протестующие носили даже желтые детали одежды - цвет, ассоциирующийся с покойным королем Пхумипоном Адульядетом, - чтобы показать свое почтение к монархии и тайской культуре, которой, по их словам, угрожали коррупция и консолидация личной власти Таксина Чиннавата.



Военные свергли Чиннавата в 2006 году, и с тех пор таиландская политика оказалась запертой в круговороте побед его союзников на выборах, а затем изгнания их из власти судебными решениями или государственными переворотами - последний раз в 2014 году, когда армия свергла остатки правительства, это было во главе с сестрой Таксина, премьер-министром Йинглак Чиннават.



Выдвижение принцессы Уболратаны было попыткой "Тай Ракша Чарт" перевернуть стол и призвать монархически настроенного избирателя через фигуру популярной и современной старшей сестры короля.



Заявление партии "Тай Ракша Чарт" стало сенсацией в стране, где королевская семья традиционно оставалась вне политической борьбы. Король отреагировал немедленно. Спустя несколько часов Маха Ваджиралонгкорн ясно заявил о своей оппозиции политическим претензиям старшей сестры, назвав это "неуместным" и неконституционным.



В опубликованном в понедельник официальном списке кандидатов от партий уже отсутствовало имя принцессы Уболратаны. "Каждый член королевской семьи подпадает под действие одного и того же правила, требующего, чтобы монарх был выше политики и был политически нейтральным", - говорится в заявлении избиркома, опубликованном после заседания, на котором было принято решение не включать госпожу Уболратану Махидол (еще одно "гражданское" имя принцессы - на этот раз тайское) в списки голосования.



Избирательная комиссия не только запретила принцессе баллотироваться, но и заявила через два дня, что также имеет целью распустить партию "Тай Ракша Чарт", которая выдвинула ее кандидатуру. Избирательная комиссия заявила, что, выдвигая в премьеры принцессу Уболратану, партия совершила шаг, "антагонистический по отношению к конституционной монархии… В Конституционный суд будет подана петиция о рассмотрении вопроса о роспуске тайской партии "Ракша Чарт".



Таиланд является конституционной монархией с 1932 года, но королевская семья обладает большим влиянием и пользуется широкой популярностью и уровнем поддержки.



Представители "Тай Ракша Чарт" заявили журналистам, что партия не нарушила избирательный закон, и партия попросит Конституционный суд быть "милосердным". Сам Конституционный суд заявил, что в четверг он решит, принимать дело к рассмотрению или нет. В случае признания вины партия будет распущена, а членам ее совета будет запрещено баллотироваться на политические должности.



Но позиция Таксина Чиннавата на этих выборах в любом случае от выдвижения принцессы Уболратаны только усилилась - партия "Тай Ракша Чарт" была одной из нескольких, созданных сторонниками Таксина Шинаватры в качестве резервных партий на случай, если его основная партия "Пхыа Тхаи" по какой-либо причине будет снята с выборов.



Рожденная в Швейцарии, Уболратана отказалась от своих королевских титулов в 1972 году, когда вышла замуж за сокурсника по престижному Массачусетскому технологическому институту, американца Питера Дженсена. Она жила в Соединенных Штатах более четверти века, прежде чем они развелись в 1998 году. После развода, уже в начале "двухтысячных", биохимик и математик Уболратана возвращается в Таиланд и развивает бурную деятельность в роли принцессы (титул ей пришлось отстаивать в тайском суде), занимаясь благотворительными проектами. Публичность ей пришлась по душе настолько, что она, объясняя это задачами просвещения и той же благотворительности, начала довольно успешную карьеру кино? и телеактрисы. Хотите увидеть принцессу Уболратану? Посмотрите лихо закрученный боевик 2010 года "Мой лучший телохранитель", например.



Простой тайский зритель валом валил посмотреть на актрису монарших кровей, американку, чье поведение так резко контрастировало с чопорной монархией британского образца. При этом, надо отдать должное уму и политическому чутью госпожи Махидол, она не эпатировала и не разочаровывала и самых традиционалистски настроенных сторонников монархии.



Принцесса Уболратана публично извинилась за то, что, как она сама охарактеризовала свой шаг, создала проблемы для людей. "Мне жаль, что мое искреннее намерение работать на страну и тайский народ вызвало такие проблемы, которых не должно было быть в [современною] эпоху", - сказала она во время выступления перед сторонниками в центральном Таиланде.



Впрочем, вряд ли хоть один аналитик, знакомый с внутренней политической картой Таиланда, усомнился в том, что принцесса ни на минуту не отказалась от своих далеко идущих политических амбиций.



Некоторые пользователи соцсетей после решения Конституционного суда убеждали ее "служить людям в качестве члена королевской семьи", но Уболратана ответила довольно четко и даже жестко: "Я не хочу больше занимать эту должность. Я бросила это давным-давно".



Александр Шпунт