КазКНБ задержал в Туркестанской области 4-х ислам-радикалов

15:06 14.02.2019

Задержаны четверо граждан.



14 февраля сотрудники Комитета национальной безопасности в результате оперативно-розыскных мероприятий с участием органов внутренних дел задержали четырех жителей Туркестанской области. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.



Задержанные подозреваются в пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни. По местам их жительства изъяты бумажные и электронные носители с религиозной литературой деструктивного толка.



Расследование продолжается.