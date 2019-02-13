 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер советский певец (байконурец) Сергей Захаров. Ускакали "Три белых коня"...
17:37 14.02.2019

Умер Сергей Захаров: сидел в тюрьме, пережил клиническую смерть
Остановилось сердце певца и артиста - лейтенанта из фильма "Небесные ласточки"

14 февраля в одной из московских больниц на 69 году жизни от сердечной недостаточности умер эстрадный певец, Народный артист России Сергей Захаров. Не стало красавчика-лейтенанта Фернана Шамплатрэ из фильма "Небесные ласточки", исполнителя хита "Три белых коня", импозантного Мистера Икс из оперетты Имре Кальмана "Принцесса цирка".

Умер Сергей Захаров: сидел в тюрьме, пережил клиническую

Ему, как никому другому, шел, как белый, так и черный фрак. Красивее мужчины в 80 - х годах на советской эстраде не было! Его пластинки выходили огромными тиражами. На его концерты невозможно было достать лишний билет. У него было много поклонниц. И столько же завистников. Он познал, как триумф, так и полное забвение. Своими руками на Карельском перешейке построил дом.

О секс- символом советской эстрады, уникальном бархатном "баритоне" и актере, "МК" рассказали его друзья и соратники.

***

Друзья сейчас горько говорят: "Родился Сережа 1 Мая, в праздник, и ушел 14 февраля, в День всех влюбленных. Таким и был по жизни - ярким, сентиментальным, неунывающим человеком".

Сергей Георгиевич прожил непростую жизнь. В юности мог стать известным футболистом. Данные имел великолепные. Его приглашали играть за юношескую сборную Украины. Но из - за травмы о спорте пришлось забыть.

В армии он был ротным запевалой. Когда учился на втором курсе "Гнесинки", его взял под свое крыло Леонид Утесов. Сергей Захаров стал солистом его эстрадного оркестра. А вскоре баловень судьбы завоевывал несколько призов на престижных международных песенных конкурсах.

Пик популярности Сергея Захарова пришелся на 80-е годы.

Он запомнился зрителям, как автор-исполнитель хита "Три белых коня". Друзья признаются, что после смерти певца строчки из песни "и уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль..." им видятся уже в ином свете. Они говорят: "Сергей с таким воодушевлением всегда пел эту песню. И ушел из жизни как раз зимой, в последний зимний месяц..."

На счету Сергея Захарова была одна-единственная роль в кино, но какая! В 1976 году режиссер Леонид Квинихидзе пригласил его в на роль импозантного лейтенанта в свой музыкальный, динамичный фильм "Небесные ласточки" . О черноусом, кудрявом шатене вздыхали миллионы поклонниц со всей страны.

-Это был интеллигентнейший, порядочный человек, - говорит о своем партнере по фильму Ия Нинидзе, которая исполнила вы картине роль Денизы де Флориньи. - Я только узнала о смерти Сергея. Мне сейчас невыносимо грустно и очень больно. Мы потеряли добрейшего, искреннего человека. Столько человек перенес и выстоял! Я всю жизнь преклонялась перед его талантом".

В 1977 в жизни Сергея Захарова случился перелом. Он ввязался в массовую драку. За отказ выдать контрамарки, они с друзьями избили пожилого администратора. Полгода певец провел в следственном изоляторе "Кресты". Многие считали этот процесс показательным. Власти на примере Сергея Захарова, мол, решили бороться со "звездной болезнью". Получив год колонии поселения, он отправился отбывать срок в Сланцевский район, Ленинградской области. Работал на стройке, освоил специальность каменщика-бетонщика 3-го разряда.

После освобождения путь на эстраду ему был заказан. Забвение длилось 10 лет. Все эти годы певец перебивался случайными заработками, выступал в провинциальных залах.

На большую сцену вернулся только после перестройки. В 1999 году мог вообще умереть. В поддержку избирательной компании Бориса Ельцина он дал более 60 концертов. После одного из выступлений от переутомления у Сергея Захарова наступила клиническая смерть. Врачи чудом его откачали.

В тот же период в пригороде Санкт-Петербурга он начал строить загородный дом. Своими руками поставил на участке сауну, обустроил пруды. Увлекся цветоводством. Из всех гастрольных поездок привозил луковицы цветов. Мог часами рассказывать о новых сортах лилий и георгинов. Сам себя считал человеком самодостаточным, не суетливым, с "норным инстинктом". Ему хорошо было жить за городом в отдалении от людей. Но всегда охотно принимал гостей. Гордился, что смог создать собственную "страну", которую называл "Захарией".

У Сергея Георгиевича было много увлечений по жизни. А вот чему он никогда не изменял, так это музыке. До конца своих дней продолжал давать концерты, выпускал компакт-диски. И остался верен одной - единственной женщине, Алле, своей жене, на которой женился еще в 17 лет, когда жил на Байконуре, в Казахстане.

Светлана Самоделова

Источник - Московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550155020
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