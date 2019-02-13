Арестованное имущество кыргызских чиновников отойдет государству (список)

19:17 14.02.2019

В целях возмещения причиненного ущерба, арестованное имущество экс-чиновников, имеющих отношение к модернизации бишкекской теплоэлектроцентрали, отойдет государству. Общая стоимость арестованного имущества составила 413 млн 885,3 тыс. сомов.



Сапар Исаков - 1 млн 801 тыс. 594 сома;



Осмонбек Артыкбаев - 259 тыс. 953 тыс. 278 сомов;



Салайдин Авазов - 67 млн 846 тыс. 570 сомов;



Жанторо Сатыбалдиев - 44 тыс. 394 тыс. 594 сома;



Айбек Калиев - 19 млн 573 тыс. 310 сомов;



Мусажан Макалек - 18 млн 537 тыс. 200 сомов;



Жолдошбек Назаров - 1 млн 782 тыс. сомов.



Собранные средства ущерб не покроют.



Источник: fakt.kg