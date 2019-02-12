Треть кыргызстанской молодежи поддерживает жизнь по шариату, - Э.Сагындык кызы

19:19 14.02.2019

34% молодежи Кыргызстана поддерживает жизнь по законам шариата. У другой трети нет четкого представления о том, какой должна быть форма госуправления. Только 32% молодых кыргызстанцев – против чрезмерный религиозности общества.



Институт исламоведения подвел итоги нового исследование на тему молодежи и религиозного экстремизма.



Сообщается, что две трети кыргызстанцев являются приверженцами ислама. Однако многие соблюдает только отдельные предписания ислама, не читают пятикратный намаз и не полностью исполняют требования шариата.



Складывается впечатление, что в последние годы религия глубоко проникает в жизнь кыргызстанцев.



Большое скопление людей на пятничных и айт-намазах, рост из года в год соблюдающих пост орозо, все более частое наречение детей арабскими именами – все это сигнализирует о все более глубоком проникновении религии в нашу жизнь.



Встречаются факты, когда отдельные родители не отдают детей в школу, не прививают, рано выдают дочерей замуж.



Появление нового поколения верующих за период суверенности Кыргызстана и их радикализация порождают многие вопросы.



В этой связи НИИ исламоведения провел опрос учащихся школ, воспитанников медресе, студентов, работающей и безработной молодежи в возрасте до 29 лет и получил неожиданные результаты.



На политический вопрос "Поддерживаете ли вы, чтобы Кыргызстан стал шариатской страной?" 33,33%, или треть респондентов, ответили "да", 34,34% - "не знаю, у меня нет мнение по данному вопросу", а 32,32% ответили отрицательно.



В опросе принимали участие 1 050 представителей кыргызстанской молодежи.



"Требует исследования вопрос снижения доверие молодежи к светской власти. Еще может измениться число молодежи, по итогам исследования желающей жить по законам шариата. Это будет связано с нашими мерами по укреплению светского государства. Требуется механизм работы с 34% молодежи, которая пока находится на перепутье", - говорит директор НИИ исламоведения Маметбек Мырзабаев.



Большинство участвовавших в соцопросе молодых людей обозначали в качестве основных проблем коррупцию и снижение нравственности в обществе.



Коррупция государства является одним из главных факторов, толкающих молодежь к радикализации. Печально, но экстремистские организации используют такое недовольство молодежи в своих интересах, вербуя в свои ряды.



В последние десять лет в Кыргызстане появились религиозные лидеры, на проповеди одного их них – Чубака ажы – собираются тысячи представителей молодежи. Сам Чубак ажы в одном из прошлых интервью отмечал, что распространяют идеи строительства халифата в светском государстве не понимающие религии:



"На 70% наша Конституция не противоречит религии. Я имею в виду свободы, права человека, равноправие людей. Я перечитал от корки до корки Конституцию, полученную в подарок из рук Текебаева. Неправильно, что не понимающие религии хотят все это свести на нет".



Создается ощущение, что в последнее время углубляется противостояние между приверженцами кыргызчылыка, тенгрианства и приверженцами ислама.



Сторонники кыргызчылыка бьют тревогу, что распространение исламской культуры несет угрозу исчезновения национальных устоев и традиций.



Элеонора Сагындык кызы, корреспондент Би-Би-Си в Бишкеке



12 февраля 2019