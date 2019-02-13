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|При получении взятки задержан следователь по особо важным делам следственной службы КырМВД подполковник "Ж.Н."
19:57 14.02.2019
При получении взятки задержан следователь следственной службы МВД КР. Сообщает ГКНБ КР в четверг.
"14 февраля 2019 года АКС ГКНБ КР в результате проведенных совместно с СВР МВД КР оперативных мероприятий в г.Бишкек, с поличным при получении взятки в сумме 1700 долларов США у фигуранта уголовного дела задержан следователь управления по расследованию особо важных дел следственной службы МВД КР подполковник милиции "Ж.Н.", - говорится в сообщении.
Задержание подполковника милиции "Ж.Н." была осуществлена в рамках ранее зарегистрированного в ЕРПП материалов досудебного производства по ст.326 ч.2 п.1 ("Вымогательство взятки") УК КР.
В настоящее время главным следственным управлением ГКНБ КР проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.