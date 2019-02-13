Узбекистан успешно разместил первые евробонды на $1 млрд на Лондонской фондовой бирже

19:59 14.02.2019

Узбекистан успешно разместил первые евробонды на $1 млрд на Лондонской фондовой бирже, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



По данным министерства финансов, сегодня Узбекистан разместил на Лондонской фондовой бирже первые государственные международные облигации страны на период 5 и 10 лет на общую сумму $1 млрд по $500 млн со сроком погашения на февраль 2024 и 2029 годов.



Изначально диапазон купонов был определен на уровне 5,625-5,75% и 6%, но из-за высокого спроса процентные ставки снизились. Доходность 5-летних бумаг оценили в 4,7%, 10-летних – в 5,3%. Общая сумма заявок достигла $8,5 млрд.



Как отмечается, размещение получилось востребованным и хорошо диверсифицированным, так как поступило около 150 заявок от институциональных инвесторов.



С географической точки зрения большую часть 5-летних и 10-летних долговых облигаций выкупили инвесторы из Великобритании – 39% и 32% соответственно, в то время как на американских инвесторов пришлось – 23% и 31%, на инвесторов континентальной Европы – 32% и 27%, стран Азии, Ближнего Востока и Северной Африки – 6% и 10%.



Основными покупателями евробондов оказались управляющие фондов – 75% и 78%, страховые компании и пенсионные фонды выкупили 20% и 16% облигаций, в то время как банки и частные банки – 5% и 6%.



"Успех дебютного выпуска еврооблигаций отражает веру инвесторов в прочные экономические основы Узбекистана, прогресс реформ и стратегию управления долгом", - говорится в сообщении биржи.