В Узбекистане учредили должности главного психиатра и главного суицидолога страны

20:00 14.02.2019

В Узбекистане учредили должности главного психиатра и главного суицидолога страны, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



"Принять предложение Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел и Национальной палаты инновационного здравоохранения Республики Узбекистан о введении в перечень должностей Министерства здравоохранения Республики Узбекистан должностей "Главный психиатр Республики Узбекистан" и "Главный суицидолог Республики Узбекистан", - говорится в постановлении президента "Об утверждении концепции развития службы охраны психического здоровья населения Республики Узбекистан на 2019–2025 годы".



Документ принят в целях дальнейшего развития системы охраны психического здоровья населения, оказания качественной психиатрической помощи населению, диагностики, лечения и профилактики психических расстройств.



Кроме этого, постановлением утверждена Концепция развития службы охраны психического здоровья населения на 2019–2025 годы.



Кабинету министров при подготовке и внесении проекта закона "О психиатрической помощи" в новой редакции поручено предусмотреть четкое разграничение функций и полномочий уполномоченных государственных органов в сфере охраны психического здоровья населения.