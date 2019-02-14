В Вашингтоне готовят против России "адские санкции", - В.Катасонов

20:20 14.02.2019

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 14.02.2019



В списке ожидаемых санкционных мер на одно из первых мест ставят запрет на покупку российского долга



Тонким индикатором настроений Вашингтона в отношении Москвы является финансовый рынок. Еще в январе ветер на финансовых рынках дул в сторону России. 16 января Минфин России разместил рекордный за полгода объем облигаций федерального займа – более чем на 35 миллиардов рублей. Бумаги расхватали моментально, ибо спрос на них вдвое превысил предложение.



Однако 13 февраля финансовые рынки просигнализировали, что Россия у финансовых игроков опять не в фаворе. Конгресс США занялся подготовкой нового пакета санкций, которые скоро могут вступить в силу. Напомню, что у Минфина РФ на этот год анонсированы серьезные планы по размещению долговых бумаг: на первый квартал – размещение ОФЗ (облигаций федерального займа) на 450 миллиардов рублей, а за весь год – на 2,47 триллиона рублей. Однако в списке ожидаемых санкционных мер эксперты на первое место (или одно из первых мест) ставят запрет на покупку российского долга. Иностранцы вообще не рискнут покупать российские бумаги, у отечественных же инвесторов таких средств нет.



Ожидание новой санкционной волны, по мнению экспертов, в ближайшее время спровоцирует новое проседание российского рынка акций. 13 февраля по горячим следам новостей о планах новых санкций эксперты американского инвестиционного банка Morgan Stanley опустили рейтинг акций РФ с планки "на уровне рынка" до планки "ниже рынка". Аналитики Morgan Stanley рекомендовали своим клиентам хеджировать (страховать) риски от вложений в российские долговые бумаги. Для этого банк советует покупать 5-летние кредитно-дефолтные свопы – инструменты, защищающие от риска суверенного дефолта России.



Заметим, что у России относительный суверенный долг крайне незначителен. В 2017 году этот долг у России по отношению к ВВП составлял лишь 17,4%, это 192-е место в мире. Для сравнения: у Японии, занимавшей первое место, показатель был равен 236,4%, а у находящейся на втором месте Греции – 181,9%. А по итогам 2018 года показатель России составил всего 15,7% ВВП. И тем не менее банки типа Morgan Stanley вкупе с ведущими мировыми рейтинговыми агентствами еще до введения санкций нагоняют страхи, иногда не вполне обоснованные и даже совсем необоснованные. Однако цена на свопы, страхующие от риска суверенного дефолта России, уже начала расти.



Банк Morgan Stanley рекомендовал также клиентам выходить из акций российских компаний и до возможного обвала рубля успеть конвертировать рублевую выручку в доллары или евро. Банк спрогнозировал медленное снижение курса российской валюты до 68,5 рубля за доллар США в течение ближайшего месяца.



Еще в первой декаде февраля важной темой СМИ было заметное укрепление рубля по отношению к доллару США с начала года. И вот 12-13 февраля на фоне новости о грядущих санкциях на российском валютном рынке возник ажиотажный спрос на доллар США и евро, что привело к проседанию рубля. 13 февраля при закрытии Московской биржи курс рубля по отношению к доллару США опустился до 66,52. В случае введения санкций против российского долга эксперты прогнозируют, что рубль просядет до планки 70-75.



Однако перенесемся с финансовых рынков в Вашингтон, на Капитолийский холм. Прошедшие в ноябре 2018 года промежуточные выборы в Конгресс укрепили позиции сторонников ужесточения санкций против Москвы. Один из них – сенатор-демократ Роберт Менендес (Robert Menendez), ключевая фигура в комитете по международным отношениям верхней палаты Конгресса. Он один из главных инициаторов нового пакета санкций, соавтор соответствующего законопроекта. Сенатор заявил, что усиление экономического давления на Россию необходимо в качестве ответа на "гуманитарную катастрофу" в Сирии, где Кремль поддерживает Башара Асада, а также агрессию Москвы в отношении Украины и еще "упорное пренебрежение общепринятыми нормами". 13 февраля он вместе с сенатором Линдсейем Грэхэмом (Lindsey Graham) и тремя другими членами сенатского комитета по международным отношениям внес законопроект об ужесточении санкций против России на обсуждение в Конгрессе.



В основе законопроекта лежит документ, который вносился на рассмотрение в прошлом году, но при тогдашнем составе Конгресса был отклонен. Нынешняя версия более жесткая. Сенаторы рассчитывают, что закон будет принят и вступит в действие до начала II квартала 2019 года. Выделю главные пункты законопроекта.



Во-первых, предлагаетcя запретить любые новые сделки с суверенным долгом России.



Во-вторых, предусматривает санкции против российских банков, которые "поддерживают усилия по вмешательству в выборы".



В-третьих, запланированы санкции в сфере энергетики (против российских СПГ-проектов за пределами России, против разработки сырой нефти на территории России, включая поставки оборудования для такой разработки).



В-четвертых, санкции против российского киберсектора.



В-пятых, санкции против лиц, которые "осуществляют коррупционную деятельность" якобы по поручению российского руководства.



Очередную законодательную инициативу уже назвали "адскими санкциями" (hell sanctions). Что касается антибанковских санкций, то, по мнению российских экспертов, в первую очередь они затронут Газпромбанк – и не за "эфемерное вмешательство в выборы", а за сотрудничество с Венесуэлой. Среди других банков называют ВТБ, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Сбербанк. Что касается Сбербанка, то я оцениваю вероятность санкций против него как невысокую: почти треть всех акционеров Сбербанка – американские, стрелять себе в ногу Америка не будет.



Ожидали, что в законопроект будет включена такая мера, как отключение России от системы СВИФТ, но, как и предсказывалось, этого не произошло: ведь тогда Россия не смогла бы производить платежи по тем долговым требованиям, которыми сегодня владеют нерезиденты, в том числе американские банки и иные инвесторы. Напомню, что, по данным Банка России, на начало нынешнего года общий внешний долг России составил 453,7 млрд. долл., в том числе долг государственного сектора – 44,1; банковского – 85,3; прочих секторов экономики – 312,3. По оценкам того же Банка России, в 2019 году только в рамках обслуживания внешнего долга (уплата процентов) все сектора российской экономики должны в общей сложности выплатить примерно 20 млрд. долл. Американские деловые круги добились через своих лоббистов, чтобы из законопроекта была исключена такая санкция, как блокирование СВИФТ.



Кстати, ряд экспертов были удивлены, что, когда в 2014 году против России были объявлены первые экономические санкции, она не заморозила погашение своих долговых обязательств перед нерезидентами. Дело в том, что санкции и разного рода блокады в рамках международного торгового и финансового права квалифицируются как форс-мажор (условия непреодолимой силы). А форс-мажор освобождает должника от выполнения своих обязательств на время действия санкций и блокад.



И хотя в очередной раз попытки отключить Россию от СВИФТ не увенчались успехом, жить под дамокловым мечом такой угрозы нельзя. Для снижения рисков Банком России была создана и запущена (в 2016 году) в действие Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Однако пока СПФС не стала полноценной альтернативой СВИФТ. Ею сегодня пользуются российские банки и компании. Начался выход СПФС за пределы Российской Федерации, к Системе подключаются партнеры РФ из ближнего зарубежья, но с некоторыми крупнейшими торговыми партнерами (Китаем, Германией) по-прежнему используется только СВИФТ. Конечно, вряд ли удастся привлечь к подключению к СПФС Германию, но задача перехода России на СПФС в расчетах с Китаем вполне реалистична.