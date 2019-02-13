Как экономика повлияла на всю историю Казахстана. Ч. 2, - Е.Скалей

21:22 14.02.2019

Евгения Скалей



На ход истории могут оказать влияние не только революции и войны, но экономика. Продолжаем необычный рассказ эксперта ИМЭП при Фонде Первого Президента РК Радика Темиргалиева об истории казахского общества сквозь призму традиционного животноводства.



Казахское ханство, возникшее на руинах Золотой Орды, отличалось от других ханств наиболее мощными кочевыми традициями, а казахи среди кочевых народов считались самым богатым.



Персидский путешественник и ученый Фазлаллах ибн Рузбихан в начале XVI века восторженно писал, что у "наиболее бедных из казахов число лошадей, верблюдов и овец исчисляется тысячами"



Безусловно, это гиперболическое описание средневекового восточного автора, но это была реакция человека, действительно впечатленного невиданным зрелищем.



Довольно критичный российский исследователь начала XIX века в лице А. И. Левшина тоже заявлял: "Стада овец изумляют здесь многочисленностью своею. Едва ли есть где-нибудь в мире такая страна, в которой было бы видно их более".



Самый богатый кочевой народ



Интересно представить количество скота, находившегося во владении казахов в период Казахского ханства. Конечно, речь не идет о каких-то точных цифрах, поскольку до XIX века никакой статистики не существовало.



Тем не менее масштаб животноводства в самых общих чертах мы можем представить. Для этого можно опереться на научные исследования конца XVIII века, когда казахи, как народ, попали в поле зрения серьезных ученых и при этом еще сохраняли кочевые традиции, только начав испытывать влияние российской экономики.



Эти исследователи, помимо прочего, оставили ценные сведения о размерах казахских кочевых хозяйств. К примеру, шведский ученый и путешественник Иоганн Петер Фальк отмечал:



"Киргизское семейство может прекрасно существовать, если у него полсотни коней и прочего скота в соответствующей тому пропорции. Такой полсотни не насчитает у себя только ничтожное меньшинство - обыкновенно у киргиза лошадей гораздо больше.



Даже у рядового киргиза "черной кости" свободно может оказаться во владении и тысяча, и две тысячи голов коней"



Его немецкий коллега Иоганн Готлиб Георги давал следующее заключение:



"И у самого простого, но доброго скотоводца редко бывает меньше 50 или 30 лошадей, вполовину против того рогатого скота, 100 овец, нескольких верблюдов и от 20 до 50 коз.



В средней же особливо орде есть, как слышно, и такие люди, у которых табуны содержат в себе до 10 000 лошадей, до 300 верблюдов, от 3 до 4 тысяч рогатого скота, около 20 000 овец и больше 1 000 коз. Имеющие тысяч по пяти лошадей и по соответствующему числу другого скота люди есть и в малой орде".



При использовании этих сведений необходимо учесть один момент. Крупный рогатый скот казахи стали в значительном количестве содержать, начиная с последней трети XVIII века. И во многом это было вызвано влиянием российской экономики, о чем мы еще поговорим ниже.



Социальное равенство



Теперь попробуем произвести условные расчеты, опираясь на сведения Фалька и Георги. Допустим, что упомянутое "ничтожное меньшинство" в лице самых малоимущих семей кочевников (кедеев), владеющих всего 3 лошадьми, 1 верблюдом, 10 овцами и 1 козой, составляло десятую часть населения.



На самом деле такая семья не могла даже элементарно обеспечить свои потребности в питании в течение года и выживала, лишь оказывая возмездные услуги зажиточным сородичам, испытывавшим недостаток рабочих рук.



Еще 1% отнесем к обанкротившимся степнякам (жатакам), полностью потерявшим скот и живущих земледелием, рыболовством или охотой в надежде поправить свои дела и вновь вернуться к скотоводству.



"Сайгачники самый несчастный народ в степи; они беднее и жальче тамошних рыбопромышленников!… Те и другие бывают доведены до своего состояния только совершенной нищетой. Пока у киргиза остается одна овца, он кочует с ней, он счастлив. Но рыбопромышленники и сайгачники прикованы к одному месту, для них нет кочевки, нет более радостей в мире.



Первые живут близ рек или моря, иногда посещаются людьми. Но сайгачники ведут жизнь свою в местах диких и уединенных, которые обыкновенно служат путями для сайгаков во время их общего перехода.



Здесь-то, осенью, киргизы-промышленники расставляют для них повсюду западни и во время одной недели запасаются на целый год мясом для пищи и шкурами для своей одежды" , – так описывал жизнь казахов, выпавших из традиционной хозяйственной деятельности, русский путешественник и дипломат Егор Ковалевский.



На охоте



Долю хозяйств баев – степных олигархов, имеющих в своей собственности 3 тыс. лошадей, 100 верблюдов, 5 тыс. овец и 300 коз, оценим также в 1%. Их состояние, как можно заметить, вопреки источникам, преуменьшено. Все же думается, что баев, имевших в собственности около 10 тыс. лошадей и 20 тыс. овец, были единицы.



Еще 10% хозяйств отнесем к категории зажиточных, во владении которых имелось 300 лошадей, 30 верблюдов, 500 овец и 50 коз. Таких в традиционном обществе было достаточно много. Именно они вместе с баями обеспечивали большую часть поставок скота на внешний рынок, поскольку располагали значительными излишками.



Наконец, в связи с тем, что социальное расслоение в традиционном кочевом обществе было слабо выраженным, основную массу кочевых хозяйств, составлявших 78%, отнесем к середняцким, которые в своем распоряжении имели 30 лошадей, 10 верблюдов, 100 овец и 10 коз.



Население Казахского ханства в период расцвета составляло около миллиона человек, то есть 200 тыс. хозяйств. Путем соответствующих расчетов количество лошадей в этот период определяется в 16 млн 740 тыс., верблюдов – 2 млн 200 тыс., овец – 35 млн 800 тыс., коз – 2 млн 780 тыс.



Военные неудачи



Однако к концу XVII – началу XVIII веков в результате военно-политических неудач численность казахов заметно уменьшилась, сократилась и занимаемая ими территория. По сведениям, исходящим от казахской элиты в этот период, общая численность казахов составляла около 80 тыс. семейств.



С помощью аналогичных расчетов можно сделать вывод, что количество лошадей в это время у казахов составляло около 7 млн голов, количество верблюдов – чуть меньше одного млн голов, а овец и коз вместе составляло около 15,5 млн голов.



В течение XVIII века казахским ханам и султанам, биям и батырам удалось переломить ситуацию и отвоевать земли



Прекращение серьезных военных конфликтов, связанное со схождением с исторической сцены Джунгарского и Калмыцкого ханств, способствовало росту численности населения и одновременно росту поголовья.



Хочется повториться, что это весьма условные расчеты, позволяющие примерно понять масштабы скотоводства в Казахстане и его особенности.



Продолжение следует