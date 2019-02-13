Не жуй дерьмо! Ульяновские суворовцы заразились червями в мозг (эхинококом) из-за насвая

21:49 14.02.2019

"Известия": суворовцы могли подхватить червей в мозг из-за насвая

Такую версию высказал источник, близкий к следствию



Учащиеся суворовского училища Ульяновска заразились эхинококкозом, употребляя насвай - особый вид жевательного табака, который содержит экскременты животных - такую версию высказал СМИ источник, близкий к следствию. Паразиты поразили мозг, глаза, печень, селезенку и поджелудочную железу парней. Те находятся в тяжелом состоянии.



Источник, близкий к следствию, рассказал о новой версии, которой придерживаются следователи, ведущее дело о заражении паразитами 33 учеников училища, сообщают "Известия". Некоторым назначены операции - так, одному из учащихся предстоит трепанация черепа из-за поражения головного мозга.



Подтверждают эту версию и врачи, ведь черви эхинококки могли быть и в помете, входящем в состав насвая. Версия с собаками же теперь рассматривается как менее правдоподобная.



"Такого никто из присутствовавших врачей еще в своей практике не видел" - сказал источник об увиденном приехавшими из других регионов врачами-паразитологами.



Кисты обнаруживают не только в легких. Некоторые больные должны пройти химиотерапию. Отмечается, что в военные учебные заведения страны поступили директивы об обязательной проверке здоровья учащихся.



Напомним, что начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин ранее сообщал, что курсанты могли заразиться от инфицированных собак. Версию заражения через продукты в МО исключили полностью



Кирилл Русаков