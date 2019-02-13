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Почему Узбекистан не спешит присоединяться к ЕАЭС? Ч. 2, - О.Сидоров
00:19 15.02.2019

Олег Сидоров

Эффективная схема двустороннего сотрудничества вполне устраивает Ташкент.

Развитие внешнеторговых связей Узбекистана осуществляется на основе реальных потребностей национальной экономики. Акцент на двустороннее сотрудничество позволяет республике наращивать объем внешнеторговых операций. Это отмечается как по отношению к отдельным странам, так и к входящим в межгосударственные объединения.

Китай обогнал Россию и Казахстан

Наиболее наглядно это можно проследить на примере стран СНГ, доля которых во внешнеторговом обороте Узбекистана по итогам января-декабря 2018 была зафиксирована на отметке 36,8%. Доля других государств за аналогичный период составила 63,2%.

Лидером двустороннего сотрудничества Узбекистана до недавнего времени являлась Россия

Москва была крупнейшим внешнеторговым партнером Ташкента до 2015 года. Затем уступила пальму первенства Пекину, который продолжает ее удерживать по настоящее время. Если в 2015 внешний товарооборот Узбекистана с Китаем составил $4,73 млрд, в 2018 он вырос в 1,4 раза, достигнув $6,4 млрд.

Почему Узбекистан не спешит присоединяться к ЕАЭС? (Часть 1)

Что же касается другого члена ЕАЭС и СНГ – Казахстана, здесь дела обстоят несколько иным образом. Астана пока удерживает 3 место в торговле с Ташкентом, однако объем товарооборота имеет нестабильную динамику.

Если в 2014 году он достигал $3,5 млрд, то через 2 года, в 2016, упал до $1,9 млрд. В 2018 ситуация начала постепенно выравниваться (двусторонний товарооборот достиг $3 млрд).

Импорт

Иначе обстоят дела в импорте продукции в Узбекистан. В этой структуре в 2018 году основную долю занимали:
машины и оборудование - 42,5%;
химическая продукция и изделия из нее - 13,1%;
черные и цветные металлы - 9,1%.

За период с января по декабрь 2018 в Узбекистан было импортировано товаров и услуг из 159 стран мира

На пять стран, крупнейших импортеров продукции в Узбекистан (Китай, Россия, Республика Корея, Казахстан и Турция) в общем объеме импорта приходится около 61,1% (почти $11,9 млрд).

Принципы внешней политики

Для того чтобы понять, в каком направлении движется Узбекистан, обратимся к ряду документов. В том числе и к Концепции внешней политики РУ, принятой Олий Мажлисом в 2012 году.

Согласно документу, основу внешней политики Узбекистана составляют следующие принципы.

Во-первых, принцип сбалансированной равноудаленности от мировых центров сил – Китая, России и США.

Во-вторых,

отказ республики от участия в многосторонних интеграционных объединениях

В-третьих, во внешней политике страна делает упор на двусторонние связи (включая торгово-экономическую, военно-техническую и другие сферы).

В Концепции также закреплены положения о том, что Узбекистан имеет внеблоковый статус. Республика не будет входить в военно-политические блоки, равно как и размещать на своей территории иностранные военные базы. Кроме того, узбекские военнослужащие не будут участвовать в военных операциях за пределами страны.

Очередным документом, регламентирующим в том числе экономическую и внешнеполитическую сферы, стала принятая в феврале 2017 "Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан до 2021 года".

Третий раздел Стратегии посвящен приоритетным направлениям развития и либерализации экономики. В п.3.4 особое место уделено продолжению институциональных и структурных реформ, направленных на:

сокращение присутствия государства в экономике,
дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной роли частной собственности,
стимулирование развития малого бизнеса и частного предпринимательства.

Пятый раздел Стратегии посвящен внешней политике, где среди приоритетных направлений в сфере осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики, указано "…создание вокруг Узбекистана пояса безопасности, стабильности и добрососедства".

Узбекистан за СНГ

Становится понятным стремление Ташкента сконцентрировать свои усилия в направлении реализации экономических реформ, а также на "…укреплении независимости и суверенитета государства, укреплении места и роли страны в качестве полноправного субъекта международных отношений, вхождение в число развитых демократических государств".

Особо подчеркнем, что в принятой Стратегии не упоминается членство Узбекистана в интеграционных объединениях

В связи с этим Ташкент не намерен в краткосрочной перспективе вступать в ЕАЭС, равно как и в ВТО, несмотря на то что Казахстан, Кыргызстан и Россия уже являются членами этих межгосударственных объединений. Того же можно ожидать и в отношении членства республики в ЕАЭС.

Единственным направлением сотрудничества Узбекистана с интеграционными объединениями является СНГ. Одним из документов, который подписал Узбекистан, является Договор о присоединении к зоне свободной торговли СНГ.

Учитывая, что все члены ЕАЭС являются одновременно членами СНГ, вступление в ЕАЭС ради ряда преференций не входит в ближайшие планы Ташкента. Действующая в настоящее время схема сотрудничества его вполне устраивает.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1550179140
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